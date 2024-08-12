Какие анализы следует сдать после 45 лет

Врач Саламатина: после 45 лет нужно каждый год проходить восемь обследований
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Арбитайло. Тюмень, анализы, арбитайло
После 45 лет каждый год необходимо проходить восемь обследований, заявила врач Людмила Саламатина Фото:

После 45 лет необходимо ежегодно проходить восемь основных обследований для раннего выявления заболеваний и оценки состояния здоровья. Среди них оценка ИМТ, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови натощак, измерения внутриглазного давления, электрокардиография в покое, флюорография легких и взятия мазка с шейки матки, сообщила врач-кардиолог, терапевт Людмила Саламатина.

«После 45 лет ежегодно проводится опрос пациента о состоянии здоровья и подготовка заключения по его результатам, расчет на основании антропометрии индекса массы тела, измерения артериального давления на периферических артериях, определения уровня общего холестерина и глюкозы в крови натощак, измерения внутриглазного давления», — рассказала Саламатина в разговоре с «Газета.ru». Она отметила, что помимо ежегодных обследований, есть и те, которые можно проводить реже.

Важность регулярных медицинских осмотров после 45 лет подчеркивается необходимостью раннего выявления атеросклероза, сердечно-сосудистых болезней, рака, артрита, катаракты, остеопороза, диабета 2 типа и болезни Альцгеймера. По словам Саламатиной, на фоне старения и снижения обменных процессов увеличивается риск возникновения различных заболеваний, поэтому система профилактических медицинских осмотров и диспансеризации играет ключевую роль в поддержании здоровья населения.

Ранее ученые разработали инсулин, который может произвести революцию в лечении диабета. По словам врачей, в будущем людям с диабетом 1-го типа нужно будет вводить себе этот препарат всего раз в неделю.

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После 45 лет необходимо ежегодно проходить восемь основных обследований для раннего выявления заболеваний и оценки состояния здоровья. Среди них оценка ИМТ, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови натощак, измерения внутриглазного давления, электрокардиография в покое, флюорография легких и взятия мазка с шейки матки, сообщила врач-кардиолог, терапевт Людмила Саламатина. «После 45 лет ежегодно проводится опрос пациента о состоянии здоровья и подготовка заключения по его результатам, расчет на основании антропометрии индекса массы тела, измерения артериального давления на периферических артериях, определения уровня общего холестерина и глюкозы в крови натощак, измерения внутриглазного давления», — рассказала Саламатина в разговоре с «Газета.ru». Она отметила, что помимо ежегодных обследований, есть и те, которые можно проводить реже. Важность регулярных медицинских осмотров после 45 лет подчеркивается необходимостью раннего выявления атеросклероза, сердечно-сосудистых болезней, рака, артрита, катаракты, остеопороза, диабета 2 типа и болезни Альцгеймера. По словам Саламатиной, на фоне старения и снижения обменных процессов увеличивается риск возникновения различных заболеваний, поэтому система профилактических медицинских осмотров и диспансеризации играет ключевую роль в поддержании здоровья населения. Ранее ученые разработали инсулин, который может произвести революцию в лечении диабета. По словам врачей, в будущем людям с диабетом 1-го типа нужно будет вводить себе этот препарат всего раз в неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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