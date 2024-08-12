Какие анализы следует сдать после 45 лет

Врач Саламатина: после 45 лет нужно каждый год проходить восемь обследований

12 августа 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

После 45 лет каждый год необходимо проходить восемь обследований, заявила врач Людмила Саламатина Фото: Денис Моргунов © URA.RU После 45 лет необходимо ежегодно проходить восемь основных обследований для раннего выявления заболеваний и оценки состояния здоровья. Среди них оценка ИМТ, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови натощак, измерения внутриглазного давления, электрокардиография в покое, флюорография легких и взятия мазка с шейки матки, сообщила врач-кардиолог, терапевт Людмила Саламатина. «После 45 лет ежегодно проводится опрос пациента о состоянии здоровья и подготовка заключения по его результатам, расчет на основании антропометрии индекса массы тела, измерения артериального давления на периферических артериях, определения уровня общего холестерина и глюкозы в крови натощак, измерения внутриглазного давления», — рассказала Саламатина в разговоре с «Газета.ru». Она отметила, что помимо ежегодных обследований, есть и те, которые можно проводить реже. Важность регулярных медицинских осмотров после 45 лет подчеркивается необходимостью раннего выявления атеросклероза, сердечно-сосудистых болезней, рака, артрита, катаракты, остеопороза, диабета 2 типа и болезни Альцгеймера. По словам Саламатиной, на фоне старения и снижения обменных процессов увеличивается риск возникновения различных заболеваний, поэтому система профилактических медицинских осмотров и диспансеризации играет ключевую роль в поддержании здоровья населения. Ранее ученые разработали инсулин, который может произвести революцию в лечении диабета. По словам врачей, в будущем людям с диабетом 1-го типа нужно будет вводить себе этот препарат всего раз в неделю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После 45 лет необходимо ежегодно проходить восемь основных обследований для раннего выявления заболеваний и оценки состояния здоровья. Среди них оценка ИМТ, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови натощак, измерения внутриглазного давления, электрокардиография в покое, флюорография легких и взятия мазка с шейки матки, сообщила врач-кардиолог, терапевт Людмила Саламатина. «После 45 лет ежегодно проводится опрос пациента о состоянии здоровья и подготовка заключения по его результатам, расчет на основании антропометрии индекса массы тела, измерения артериального давления на периферических артериях, определения уровня общего холестерина и глюкозы в крови натощак, измерения внутриглазного давления», — рассказала Саламатина в разговоре с «Газета.ru». Она отметила, что помимо ежегодных обследований, есть и те, которые можно проводить реже. Важность регулярных медицинских осмотров после 45 лет подчеркивается необходимостью раннего выявления атеросклероза, сердечно-сосудистых болезней, рака, артрита, катаракты, остеопороза, диабета 2 типа и болезни Альцгеймера. По словам Саламатиной, на фоне старения и снижения обменных процессов увеличивается риск возникновения различных заболеваний, поэтому система профилактических медицинских осмотров и диспансеризации играет ключевую роль в поддержании здоровья населения. Ранее ученые разработали инсулин, который может произвести революцию в лечении диабета. По словам врачей, в будущем людям с диабетом 1-го типа нужно будет вводить себе этот препарат всего раз в неделю.