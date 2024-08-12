Юрий Даниленко, бывший сосед президента Украины Владимира Зеленского и житель Кривого Рога, стал военнопленным ВС РФ. Об этом сообщает военкор Александр Сладков.
«Землячки, 13. Там проживал Владимир Зеленский», — заявил Даниленко, передает Сладков. Он также рассказал, что он вместе с Владимиром Зеленским вырос в одном дворе и уточнил, что знаком с супругой президента Украины.
Пленный также поделился, что был ранен своими же в ходе выполнения задания, но отметил гуманное отношение со стороны российских бойцов, которые его задержали. По словам Даниленко, его обеспечили пищей и напитками.
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