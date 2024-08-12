Сосед Зеленского попал в российский плен

Военкор Сладков: в плен ВС РФ попал сосед Зеленского
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Пленным ВС РФ оказался сосед президента Украины Владимира Зеленского Фото:

Юрий Даниленко, бывший сосед президента Украины Владимира Зеленского и житель Кривого Рога, стал военнопленным ВС РФ. Об этом сообщает военкор Александр Сладков.

«Землячки, 13. Там проживал Владимир Зеленский», — заявил Даниленко, передает Сладков. Он также рассказал, что он вместе с Владимиром Зеленским вырос в одном дворе и уточнил, что знаком с супругой президента Украины.

Пленный также поделился, что был ранен своими же в ходе выполнения задания, но отметил гуманное отношение со стороны российских бойцов, которые его задержали. По словам Даниленко, его обеспечили пищей и напитками.

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Юрий Даниленко, бывший сосед президента Украины Владимира Зеленского и житель Кривого Рога, стал военнопленным ВС РФ. Об этом сообщает военкор Александр Сладков. «Землячки, 13. Там проживал Владимир Зеленский», — заявил Даниленко, передает Сладков. Он также рассказал, что он вместе с Владимиром Зеленским вырос в одном дворе и уточнил, что знаком с супругой президента Украины. Пленный также поделился, что был ранен своими же в ходе выполнения задания, но отметил гуманное отношение со стороны российских бойцов, которые его задержали. По словам Даниленко, его обеспечили пищей и напитками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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