В мире Украина Сосед Зеленского попал в российский плен Военкор Сладков: в плен ВС РФ попал сосед Зеленского 12 августа 2024 в 16:31 Размер текста - 17 + Пленным ВС РФ оказался сосед президента Украины Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Юрий Даниленко, бывший сосед президента Украины Владимира Зеленского и житель Кривого Рога, стал военнопленным ВС РФ. Об этом сообщает военкор Александр Сладков. «Землячки, 13. Там проживал Владимир Зеленский», — заявил Даниленко, передает Сладков. Он также рассказал, что он вместе с Владимиром Зеленским вырос в одном дворе и уточнил, что знаком с супругой президента Украины. Пленный также поделился, что был ранен своими же в ходе выполнения задания, но отметил гуманное отношение со стороны российских бойцов, которые его задержали. По словам Даниленко, его обеспечили пищей и напитками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Юрий Даниленко, бывший сосед президента Украины Владимира Зеленского и житель Кривого Рога, стал военнопленным ВС РФ. Об этом сообщает военкор Александр Сладков. «Землячки, 13. Там проживал Владимир Зеленский», — заявил Даниленко, передает Сладков. Он также рассказал, что он вместе с Владимиром Зеленским вырос в одном дворе и уточнил, что знаком с супругой президента Украины. Пленный также поделился, что был ранен своими же в ходе выполнения задания, но отметил гуманное отношение со стороны российских бойцов, которые его задержали. По словам Даниленко, его обеспечили пищей и напитками. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям