Генерал Булгаков до задержания знал о проверке в его отношении

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков был осведомлен о проверке в своем отношении и дал показания по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Генерал армии Булгаков знал о проводимой проверке и был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере», — рассказал источник агентства. Информацию передает ТАСС.
После сбора доказательств следствием было решено задержать Булгакова и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение, предъявленное генералу армии, связано с контрактами на освещение Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, которые предполагали экономию электроэнергии. Свидетели подтвердили причастность трех бизнесменов к делу Булгакова.
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