Генерал Булгаков до задержания знал о проверке в его отношении

Генерал Булгаков дал показания по делу о мошенничестве Фото: Минобороны России

новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков был осведомлен о проверке в своем отношении и дал показания по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Генерал армии Булгаков знал о проводимой проверке и был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере», — рассказал источник агентства. Информацию передает ТАСС.

После сбора доказательств следствием было решено задержать Булгакова и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение, предъявленное генералу армии, связано с контрактами на освещение Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, которые предполагали экономию электроэнергии. Свидетели подтвердили причастность трех бизнесменов к делу Булгакова.