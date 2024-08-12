Генерал Булгаков до задержания знал о проверке в его отношении

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Дмитрий Булгаков. Stock, stock, дмитрий булгаков
Генерал Булгаков дал показания по делу о мошенничестве Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков был осведомлен о проверке в своем отношении и дал показания по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

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«Генерал армии Булгаков знал о проводимой проверке и был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере», — рассказал источник агентства. Информацию передает ТАСС.

После сбора доказательств следствием было решено задержать Булгакова и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение, предъявленное генералу армии, связано с контрактами на освещение Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, которые предполагали экономию электроэнергии. Свидетели подтвердили причастность трех бизнесменов к делу Булгакова.

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Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков был осведомлен о проверке в своем отношении и дал показания по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Генерал армии Булгаков знал о проводимой проверке и был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере», — рассказал источник агентства. Информацию передает ТАСС. После сбора доказательств следствием было решено задержать Булгакова и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение, предъявленное генералу армии, связано с контрактами на освещение Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, которые предполагали экономию электроэнергии. Свидетели подтвердили причастность трех бизнесменов к делу Булгакова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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