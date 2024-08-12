Замглавы «Ростеха» назвал главный недостаток Abrams и Leopard перед российской техникой

Замглавы «Ростеха» Артяков: танки Abrams и Leopard не имеют управляемого оружия

Танки Abrams и Leopard не имеют управляемого оружия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Танки Abrams и Leopard уступают российским машинам в плане ремонтопригодности и отсутствия управляемого оружия. Главные недостатки западной техники озвучил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, первый заместитель гендиректора «Ростеха» в преддверии форума «Армия-2024» в подмосковной Кубинке.

«Наиболее любопытными образцами для нас стали, конечно, танки и боевые машины пехоты. Abrams и Leopard не имеют управляемого оружия, ремонтопригодность хуже. Динамическая защита у БМП Bradly неплохая, но не дотягивает до наших новейших образцов», — поделился Артяков в интервью РИА Новости.

Владимир Артяков отметил, что захваченная трофейная техника представляет интерес для специалистов корпорации, особенно в контексте сравнения с отечественными военными образцами. Однако никаких «ноу-хау» у натовского оружия нет, добавил заместитель гендиректора «Ростеха». Сейчас передвижную выставку трофейного оружия НАТО, захваченного группировкой войск «Центр», возят по разным городам России. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сделать выставку постоянной в Москве, пишет RT.