Блогер рассказал, почему решил оскорбить Галкина* во время концерта

Блогер Максим Винклер, обругавший юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) во время его выступления в Юрмале, хотел в лицо сказать артисту все, что о нем думает. Так Винклер сам объяснил свой поступок.
«После того, как я разложил цветы, я сам направился к выходу, охрана, конечно, помогла немного и проводила меня. Могу сказать, что [актер Артур] Смольянинов** и Галкин — не последние. Я любого достану, кто открывает рот на Россию», — объяснил Винклер в беседе в RT.
В разговоре блогер подчеркнул, что не мог пропустить мероприятие. Он также заявил, что мог выразиться еще более резко, но ему не позволило воспитание. Винклер сам разместил видео с концерта юмориста в Юрмале, на котором высказал оскорбления в адрес Галкина.
Ранее URA.RU сообщило о реакции Максима Галкина на полученное им оскорбление. Артист предложил зрителям в зале задать свои вопросы, после чего столкнулся с критикой.
*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
**Артур Смольянинов внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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