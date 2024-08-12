Блогер рассказал, почему решил оскорбить Галкина* во время концерта

Блогер Максим Винклер специально пошел на концерт Галкина*, чтобы его оскорбить
© Служба новостей «URA.RU»
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https://ps.ura.news/485733
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Блогер Максим Винклер, обругавший юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) во время его выступления в Юрмале, хотел в лицо сказать артисту все, что о нем думает. Так Винклер сам объяснил свой поступок. 

«После того, как я разложил цветы, я сам направился к выходу, охрана, конечно, помогла немного и проводила меня. Могу сказать, что [актер Артур] Смольянинов** и Галкин — не последние. Я любого достану, кто открывает рот на Россию», — объяснил Винклер в беседе в RT.

В разговоре блогер подчеркнул, что не мог пропустить мероприятие. Он также заявил, что мог выразиться еще более резко, но ему не позволило воспитание. Винклер сам разместил видео с концерта юмориста в Юрмале, на котором высказал оскорбления в адрес Галкина.

Ранее URA.RU сообщило о реакции Максима Галкина на полученное им оскорбление. Артист предложил зрителям в зале задать свои вопросы, после чего столкнулся с критикой.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

**Артур Смольянинов внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Блогер Максим Винклер, обругавший юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) во время его выступления в Юрмале, хотел в лицо сказать артисту все, что о нем думает. Так Винклер сам объяснил свой поступок.  «После того, как я разложил цветы, я сам направился к выходу, охрана, конечно, помогла немного и проводила меня. Могу сказать, что [актер Артур] Смольянинов** и Галкин — не последние. Я любого достану, кто открывает рот на Россию», — объяснил Винклер в беседе в RT. В разговоре блогер подчеркнул, что не мог пропустить мероприятие. Он также заявил, что мог выразиться еще более резко, но ему не позволило воспитание. Винклер сам разместил видео с концерта юмориста в Юрмале, на котором высказал оскорбления в адрес Галкина. Ранее URA.RU сообщило о реакции Максима Галкина на полученное им оскорбление. Артист предложил зрителям в зале задать свои вопросы, после чего столкнулся с критикой. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов **Артур Смольянинов внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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