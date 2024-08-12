Российские врачи спасли пленного бойца ВСУ в крайне тяжелом состоянии

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, операционная, операция, медики, хирурги, медицина, врач, урология
Врачи подчеркнули сложность операции, учитывая тяжелые травмы пациента Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские медики провели сложную операцию украинскому военнослужащему, который был захвачен в плен. Об этом сообщили врач анестезиолог-реаниматолог.

«Длительная операция на кишечнике, остановка кровотечения из левой доли печени — фактически пациент потерял один объем циркулирующей крови, все это восполнялось», — рассказал врач Сергей, передают РИА Новости. По его словам, боец поступил в крайне-тяжелом состоянии.

Врачи подчеркнули сложность операции, учитывая тяжелые травмы пациента. Операция длилась несколько часов и требовала восполнения объема циркулирующей крови и остановки внутреннего кровотечения.

Ранее ВС РФ спасли снайпершу ВСУ от ее сослуживцев. Бригада, к которой она была прикреплена, «кидала людей на мясо», раненых не вывозили, передает телеканал 360.

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Российские медики провели сложную операцию украинскому военнослужащему, который был захвачен в плен. Об этом сообщили врач анестезиолог-реаниматолог. «Длительная операция на кишечнике, остановка кровотечения из левой доли печени — фактически пациент потерял один объем циркулирующей крови, все это восполнялось», — рассказал врач Сергей, передают РИА Новости. По его словам, боец поступил в крайне-тяжелом состоянии. Врачи подчеркнули сложность операции, учитывая тяжелые травмы пациента. Операция длилась несколько часов и требовала восполнения объема циркулирующей крови и остановки внутреннего кровотечения. Ранее ВС РФ спасли снайпершу ВСУ от ее сослуживцев. Бригада, к которой она была прикреплена, «кидала людей на мясо», раненых не вывозили, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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