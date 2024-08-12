Российские врачи спасли пленного бойца ВСУ в крайне тяжелом состоянии

Российские медики провели сложную операцию украинскому военнослужащему, который был захвачен в плен. Об этом сообщили врач анестезиолог-реаниматолог.
«Длительная операция на кишечнике, остановка кровотечения из левой доли печени — фактически пациент потерял один объем циркулирующей крови, все это восполнялось», — рассказал врач Сергей, передают РИА Новости. По его словам, боец поступил в крайне-тяжелом состоянии.
Врачи подчеркнули сложность операции, учитывая тяжелые травмы пациента. Операция длилась несколько часов и требовала восполнения объема циркулирующей крови и остановки внутреннего кровотечения.
Ранее ВС РФ спасли снайпершу ВСУ от ее сослуживцев. Бригада, к которой она была прикреплена, «кидала людей на мясо», раненых не вывозили, передает телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.