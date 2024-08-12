АТОР рассказал о судьбе туристок, пострадавших от камнепада в Турции

АТОР: пострадавшим от камнепада в Турции туристкам оказана необходимая помощь
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Пострадавшим от камнепада в Турции туристкам оказана необходимая помощь, заявила АТОР Фото:

Двух российских туристок, пострадавших от камнепада в каньоне Турции, обследовали, выявив у них, в частности, перелом участка стопы, и оказали помощь: сняли болевой синдром и наложили гипс. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Туристок обследовали и оказали помощь по полисам медицинского страхования, у них диагностированы, в частности, перелом участка стопы. Пострадавшим сняли болевой синдром, наложили гипс», — заявили в официальном telegram-канале АТОР. Туристки, по их словам, вернулись в Россию, как и планировали, 11 августа.

Местные правоохранительные органы начали расследование инцидента. Все туристы из района камнепадов эвакуированы, каньон закрыт для посещения.

Ранее стало известно, что двое россиян пострадали в результате камнепада в каньоне Саклыкент в провинции Мугла (Турция). Спасатели и медики, прибывшие на место происшествия, эвакуировали россиян с переломами.

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Двух российских туристок, пострадавших от камнепада в каньоне Турции, обследовали, выявив у них, в частности, перелом участка стопы, и оказали помощь: сняли болевой синдром и наложили гипс. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). «Туристок обследовали и оказали помощь по полисам медицинского страхования, у них диагностированы, в частности, перелом участка стопы. Пострадавшим сняли болевой синдром, наложили гипс», — заявили в официальном telegram-канале АТОР. Туристки, по их словам, вернулись в Россию, как и планировали, 11 августа. Местные правоохранительные органы начали расследование инцидента. Все туристы из района камнепадов эвакуированы, каньон закрыт для посещения. Ранее стало известно, что двое россиян пострадали в результате камнепада в каньоне Саклыкент в провинции Мугла (Турция). Спасатели и медики, прибывшие на место происшествия, эвакуировали россиян с переломами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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