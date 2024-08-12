АТОР рассказал о судьбе туристок, пострадавших от камнепада в Турции

АТОР: пострадавшим от камнепада в Турции туристкам оказана необходимая помощь

12 августа 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Пострадавшим от камнепада в Турции туристкам оказана необходимая помощь, заявила АТОР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двух российских туристок, пострадавших от камнепада в каньоне Турции, обследовали, выявив у них, в частности, перелом участка стопы, и оказали помощь: сняли болевой синдром и наложили гипс. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). «Туристок обследовали и оказали помощь по полисам медицинского страхования, у них диагностированы, в частности, перелом участка стопы. Пострадавшим сняли болевой синдром, наложили гипс», — заявили в официальном telegram -канале АТОР. Туристки, по их словам, вернулись в Россию, как и планировали, 11 августа. Местные правоохранительные органы начали расследование инцидента. Все туристы из района камнепадов эвакуированы, каньон закрыт для посещения. Ранее стало известно, что двое россиян пострадали в результате камнепада в каньоне Саклыкент в провинции Мугла (Турция). Спасатели и медики, прибывшие на место происшествия, эвакуировали россиян с переломами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух российских туристок, пострадавших от камнепада в каньоне Турции, обследовали, выявив у них, в частности, перелом участка стопы, и оказали помощь: сняли болевой синдром и наложили гипс. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). «Туристок обследовали и оказали помощь по полисам медицинского страхования, у них диагностированы, в частности, перелом участка стопы. Пострадавшим сняли болевой синдром, наложили гипс», — заявили в официальном telegram-канале АТОР. Туристки, по их словам, вернулись в Россию, как и планировали, 11 августа. Местные правоохранительные органы начали расследование инцидента. Все туристы из района камнепадов эвакуированы, каньон закрыт для посещения. Ранее стало известно, что двое россиян пострадали в результате камнепада в каньоне Саклыкент в провинции Мугла (Турция). Спасатели и медики, прибывшие на место происшествия, эвакуировали россиян с переломами.