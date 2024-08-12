ЕК обучила для ВСУ восемь подразделений с женщинами-саперами и бельгийскими овчарками

Еврокомиссия завершила подготовку специализированного подразделения из украинских женщин-саперов и бельгийских овчарок для разминирования территорий. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.
«16 бельгийских овчарок станут первыми собаками-саперами, развернутыми на Украине.», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, передает ТАСС. Там добавили, что собак будут сопровождать восемь украинок-операторов.
Обучение проходило в Камбодже, и на него был выделен грант в размере 2 миллионов евро. Женщины-саперы также прошли курсы ручного разминирования. Собаки способны быстро проверять большие участки земли, что значительно ускоряет процесс определения безопасности территорий, отметили в ЕК. Предполагается, что подразделение будет использоваться в Николаевской и Харьковской областях, где требуется разминирование после боевых действий.
Ранее журнал Forbes написал, что российские войска покрывают пути снабжения ВСУ минами. Как утверждает издание, это усложняет логистику Украины и делает пути снабжения «непроходимыми» без усилий по разминированию, передает RT.
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