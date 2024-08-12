ЕК обучила для ВСУ восемь подразделений с женщинами-саперами и бельгийскими овчарками

ЕК: завершилась подготовка для Киева подразделения женщин-саперов с собаками
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ЕС подготовил для Киева подразделение женщин-саперов с овчарками
ЕС подготовил для Киева подразделение женщин-саперов с овчарками Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Еврокомиссия завершила подготовку специализированного подразделения из украинских женщин-саперов и бельгийских овчарок для разминирования территорий. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

«16 бельгийских овчарок станут первыми собаками-саперами, развернутыми на Украине.», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, передает ТАСС. Там добавили, что собак будут сопровождать восемь украинок-операторов.

Обучение проходило в Камбодже, и на него был выделен грант в размере 2 миллионов евро. Женщины-саперы также прошли курсы ручного разминирования. Собаки способны быстро проверять большие участки земли, что значительно ускоряет процесс определения безопасности территорий, отметили в ЕК. Предполагается, что подразделение будет использоваться в Николаевской и Харьковской областях, где требуется разминирование после боевых действий.

Ранее журнал Forbes написал, что российские войска покрывают пути снабжения ВСУ минами. Как утверждает издание, это усложняет логистику Украины и делает пути снабжения «непроходимыми» без усилий по разминированию, передает RT

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Еврокомиссия завершила подготовку специализированного подразделения из украинских женщин-саперов и бельгийских овчарок для разминирования территорий. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК. «16 бельгийских овчарок станут первыми собаками-саперами, развернутыми на Украине.», — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, передает ТАСС. Там добавили, что собак будут сопровождать восемь украинок-операторов. Обучение проходило в Камбодже, и на него был выделен грант в размере 2 миллионов евро. Женщины-саперы также прошли курсы ручного разминирования. Собаки способны быстро проверять большие участки земли, что значительно ускоряет процесс определения безопасности территорий, отметили в ЕК. Предполагается, что подразделение будет использоваться в Николаевской и Харьковской областях, где требуется разминирование после боевых действий. Ранее журнал Forbes написал, что российские войска покрывают пути снабжения ВСУ минами. Как утверждает издание, это усложняет логистику Украины и делает пути снабжения «непроходимыми» без усилий по разминированию, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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