Миллиарды банкнот в долларах и евро поступают в Россию в обход западных санкций

Reuters: банкноты на миллиарды долларов и евро поступают в Россию
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В Россию было отправлено около 2,3 млрд долларов и евро
В Россию было отправлено около 2,3 млрд долларов и евро Фото:
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В Россию было ввезено около 2,3 миллиарда долларов и евро наличными с момента введения западных санкций в марте 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В Россию <...> было отправлено около 2,3 млрд долларов и евро», — приводит данные таможни Reuters. США и Европейский союз запретили поставку своих банкнот в Россию в марте 2022 года.

Согласно таможенным данным, несмотря на санкции, Россия продолжает получать значительные объемы наличных долларов и евро. Денежные средства были перевезены в Россию из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты и Турция, которые не вводили ограничений на торговлю с Россией.

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В Россию было ввезено около 2,3 миллиарда долларов и евро наличными с момента введения западных санкций в марте 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters. «В Россию <...> было отправлено около 2,3 млрд долларов и евро», — приводит данные таможни Reuters. США и Европейский союз запретили поставку своих банкнот в Россию в марте 2022 года. Согласно таможенным данным, несмотря на санкции, Россия продолжает получать значительные объемы наличных долларов и евро. Денежные средства были перевезены в Россию из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты и Турция, которые не вводили ограничений на торговлю с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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