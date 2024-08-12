Миллиарды банкнот в долларах и евро поступают в Россию в обход западных санкций

В Россию было ввезено около 2,3 миллиарда долларов и евро наличными с момента введения западных санкций в марте 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters.
«В Россию <...> было отправлено около 2,3 млрд долларов и евро», — приводит данные таможни Reuters. США и Европейский союз запретили поставку своих банкнот в Россию в марте 2022 года.
Согласно таможенным данным, несмотря на санкции, Россия продолжает получать значительные объемы наличных долларов и евро. Денежные средства были перевезены в Россию из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты и Турция, которые не вводили ограничений на торговлю с Россией.
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