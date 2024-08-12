Путин: потери ВСУ драматически увеличиваются

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Украина причиняет вред не только России, но украинскому народу, заявил Владимир Путин
Украина причиняет вред не только России, но украинскому народу, заявил Владимир Путин Фото:

Драматически возрастают потери среди наиболее боеспособных частей Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Потери среди наиболее боеспособных частей и подразделений Украины драматически увеличиваются», — передает слова президента «Лента.ру». Путин также выразил мнение, что Украина причиняет вред не только России, но и своему народу. Он подчеркнул отсутствие возможности для диалога с украинской стороной, осуждая действия Киева против мирного населения.

Владимир Путин прокомментировал действия ВСУ в Курской области. Он объяснил действия Киева стремлением улучшить свои переговорные позиции в будущем.

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Драматически возрастают потери среди наиболее боеспособных частей Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Потери среди наиболее боеспособных частей и подразделений Украины драматически увеличиваются», — передает слова президента «Лента.ру». Путин также выразил мнение, что Украина причиняет вред не только России, но и своему народу. Он подчеркнул отсутствие возможности для диалога с украинской стороной, осуждая действия Киева против мирного населения. Владимир Путин прокомментировал действия ВСУ в Курской области. Он объяснил действия Киева стремлением улучшить свои переговорные позиции в будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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