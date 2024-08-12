Драматически возрастают потери среди наиболее боеспособных частей Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Потери среди наиболее боеспособных частей и подразделений Украины драматически увеличиваются», — передает слова президента «Лента.ру». Путин также выразил мнение, что Украина причиняет вред не только России, но и своему народу. Он подчеркнул отсутствие возможности для диалога с украинской стороной, осуждая действия Киева против мирного населения.
Владимир Путин прокомментировал действия ВСУ в Курской области. Он объяснил действия Киева стремлением улучшить свои переговорные позиции в будущем.
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