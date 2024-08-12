Путин: темпы наступления ВС РФ выросли в полтора раза на фоне атак ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
ВС РФ наступают во всей линии соприкосновения, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

На фоне атак ВСУ на регионы России ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на оперативном онлайн-совещании Совбеза.

Он добавил, что темпы наступления российских войск на всей линии соприкосновения после атак Украины на Курскую область увеличились в полтора раза. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На фоне атак ВСУ на регионы России ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на оперативном онлайн-совещании Совбеза. Он добавил, что темпы наступления российских войск на всей линии соприкосновения после атак Украины на Курскую область увеличились в полтора раза. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...