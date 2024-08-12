Путин: темпы наступления ВС РФ выросли в полтора раза на фоне атак ВСУ

ВС РФ наступают во всей линии соприкосновения, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
На фоне атак ВСУ на регионы России ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на оперативном онлайн-совещании Совбеза.
Он добавил, что темпы наступления российских войск на всей линии соприкосновения после атак Украины на Курскую область увеличились в полтора раза. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.