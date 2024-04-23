Политолог Евсеев: США используют Украину ради победы Байдена на выборах

24 апреля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

США требуют от Украины соблюдения прав человека взамен на пакет помощи, отметил Владимир Евсеев Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден создает видимость тревоги о соблюдении прав человека на Украине для победы в предстоящих выборах (проведение запланировано на 5 ноября 2024 года). Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, политолог, заведующий Отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Института стран СНГ Владимир Евсеев. В ежегодном докладе Госдепартамента США появилась информация о многочисленных нарушениях прав человека со стороны украинских официальных лиц. В документе говорится о похищениях, пытках, жестоком обращении, условиях в тюрьмах, угрожающих жизни, произвольных арестах и задержаниях. Также сообщается о проблемах, связанных с независимостью судебной системы и ограничениях свободы выражения, включая свободу прессы. «У власти в США сейчас находятся демократы. А для них вопросы соблюдения прав человека должны быть важными, особенно в ходе проведения президентской избирательной кампании. План такой: сначала они обвиняют Украину в серьезных нарушениях прав человека, потом взамен на выделенную им военную помощь просят создать видимость соблюдения прав человека. Перед выборами заявляют в СМИ, что, благодаря действиям администрации Байдена, решили проблему. Но это будет лишь информационная картинка, которая не соответствует действительности. Никто не собирается искоренять проблемы на Украине», — заявил Владимир Евсеев. На Украине могут даже найти виновного в нарушении прав человека и для видимости наказать его, дополнил политолог. «На Украине ситуация может стать чуть лучше, но проблема однозначно не будет решена. Они могут найти виновного и для видимости наказать его. А на Западе это распиарят, что якобы на Украине борются за защиту прав человека», — отметил Евсеев. Американские законодатели 20 апреля одобрили проект о выделении Украине новой военной помощи. Речь идет о 61 миллиарде долларов. В ЕС и НАТО положительно оценили решение палаты представителей США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден создает видимость тревоги о соблюдении прав человека на Украине для победы в предстоящих выборах (проведение запланировано на 5 ноября 2024 года). Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, политолог, заведующий Отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Института стран СНГ Владимир Евсеев. В ежегодном докладе Госдепартамента США появилась информация о многочисленных нарушениях прав человека со стороны украинских официальных лиц. В документе говорится о похищениях, пытках, жестоком обращении, условиях в тюрьмах, угрожающих жизни, произвольных арестах и задержаниях. Также сообщается о проблемах, связанных с независимостью судебной системы и ограничениях свободы выражения, включая свободу прессы. «У власти в США сейчас находятся демократы. А для них вопросы соблюдения прав человека должны быть важными, особенно в ходе проведения президентской избирательной кампании. План такой: сначала они обвиняют Украину в серьезных нарушениях прав человека, потом взамен на выделенную им военную помощь просят создать видимость соблюдения прав человека. Перед выборами заявляют в СМИ, что, благодаря действиям администрации Байдена, решили проблему. Но это будет лишь информационная картинка, которая не соответствует действительности. Никто не собирается искоренять проблемы на Украине», — заявил Владимир Евсеев. На Украине могут даже найти виновного в нарушении прав человека и для видимости наказать его, дополнил политолог. «На Украине ситуация может стать чуть лучше, но проблема однозначно не будет решена. Они могут найти виновного и для видимости наказать его. А на Западе это распиарят, что якобы на Украине борются за защиту прав человека», — отметил Евсеев. Американские законодатели 20 апреля одобрили проект о выделении Украине новой военной помощи. Речь идет о 61 миллиарде долларов. В ЕС и НАТО положительно оценили решение палаты представителей США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Украину.