Daily Mail: американский футболист поставил Путина в пример Байдену

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Американский футболист похвалил Владимира Путина, назвав его вдумчивым и умным
Американский футболист похвалил Владимира Путина, назвав его вдумчивым и умным Фото:

Игрок Национальной футбольной лиги (NFL), квотербек команды «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс назвал президента РФ Владимира Путина вдумчивым и умным, он пожелал, чтобы американский лидер Джо Байден говорил о своей стране также как Путин о своей. Об этом он заявил в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Любой, кто смотрел интервью (Карлсона с Путиным — прим. URA.RU), думал, во-первых, это было чертовски круто. Во-вторых, Путин показался интересным, вдумчивым и умным человеком», — сказал Роджерс, передает Daily Mail. Он добавил, что хотел бы увидеть, как Байден в интервью говорит об истории США так же, как Путин о России. 

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2024 дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. В интервью Путин подробно рассказал, почему Россия начала спецоперацию. Он привел на 25 минут «маленькую историческую справку». Профессор из США Александр Строканов заявил, что исторический контекст стал очень важной и интересной частью интервью, подчеркнув, что жителям Штатов как раз не хватает таких знаний.

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Игрок Национальной футбольной лиги (NFL), квотербек команды «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс назвал президента РФ Владимира Путина вдумчивым и умным, он пожелал, чтобы американский лидер Джо Байден говорил о своей стране также как Путин о своей. Об этом он заявил в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону. «Любой, кто смотрел интервью (Карлсона с Путиным — прим. URA.RU), думал, во-первых, это было чертовски круто. Во-вторых, Путин показался интересным, вдумчивым и умным человеком», — сказал Роджерс, передает Daily Mail. Он добавил, что хотел бы увидеть, как Байден в интервью говорит об истории США так же, как Путин о России.  Президент РФ Владимир Путин в феврале 2024 дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который специально для этого приехал в Москву. В интервью Путин подробно рассказал, почему Россия начала спецоперацию. Он привел на 25 минут «маленькую историческую справку». Профессор из США Александр Строканов заявил, что исторический контекст стал очень важной и интересной частью интервью, подчеркнув, что жителям Штатов как раз не хватает таких знаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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