23 мая 2024

Маск рассказал, когда людям не придется работать

Маск: в будущем ИИ сможет предоставлять любые товары и услуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск заявил, что в будущем работа станет хобби
Илон Маск заявил, что в будущем работа станет хобби Фото:

Роботы и искусственный интеллект (ИИ) в будущем смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа для людей станет хобби. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск.

«Любая работа, которую кто-нибудь выполняет, будет необязательной. Если вы хотите работать в качестве хобби, то можете работать. Но в основном ИИ и роботы будут предоставлять человеку любые товары и услуги, которые нужны», — заявил Маск во время выступления на конференции VivaTech по видеосвязи. Его слова приводит издание Breaking The News.

Ранее Илон Маск заявлял, что следует «поставить на паузу» обучение нейросетей. По его мнению, развитие ИИ может привести к риску потери контроля над цивилизацией. Маск и многие главы компаний обратили внимание на то, что по результатам крупных исследований, системы искусственного интеллекта сопоставимы с человеческим интеллектом. Предполагалось, что в будущем они будут представлять опасность для общества.

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Роботы и искусственный интеллект (ИИ) в будущем смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа для людей станет хобби. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск. «Любая работа, которую кто-нибудь выполняет, будет необязательной. Если вы хотите работать в качестве хобби, то можете работать. Но в основном ИИ и роботы будут предоставлять человеку любые товары и услуги, которые нужны», — заявил Маск во время выступления на конференции VivaTech по видеосвязи. Его слова приводит издание Breaking The News. Ранее Илон Маск заявлял, что следует «поставить на паузу» обучение нейросетей. По его мнению, развитие ИИ может привести к риску потери контроля над цивилизацией. Маск и многие главы компаний обратили внимание на то, что по результатам крупных исследований, системы искусственного интеллекта сопоставимы с человеческим интеллектом. Предполагалось, что в будущем они будут представлять опасность для общества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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