У Владимира Жириновского появился еще один сын

В Москве Никулинский районный суд признал Олега Эйдельштейна (Жириновского) сыном политика Владимира Жириновского. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Мадонна Кочина.
«Удовлетворено», — сообщила она агентству городских новостей «Москва». Суд удовлетворил иск Эйдельштейна (Жириновского) об установлении факта признания отцовства.
Своего внебрачного сына почивший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский показал еще в 2017 году. Он продвигал Олега Эйдельштейна в парламент Северной Осетии.
А в 2019 году Жириновский продал своему сыну элитное поместье в Подмосковье. Сумму сделки тогда оценили в 400 млн рублей.
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