У Владимира Жириновского появился еще один сын

Суд в Москве признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского
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В Москве суд признал Олега Эйдельштейна сыном Жириновского
В Москве суд признал Олега Эйдельштейна сыном Жириновского Фото:

В Москве Никулинский районный суд признал Олега Эйдельштейна (Жириновского) сыном политика Владимира Жириновского. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Мадонна Кочина.

«Удовлетворено», — сообщила она агентству городских новостей «Москва». Суд удовлетворил иск Эйдельштейна (Жириновского) об установлении факта признания отцовства. 

Своего внебрачного сына почивший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский показал еще в 2017 году. Он продвигал Олега Эйдельштейна в парламент Северной Осетии.

А в 2019 году Жириновский продал своему сыну элитное поместье в Подмосковье. Сумму сделки тогда оценили в 400 млн рублей.

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В Москве Никулинский районный суд признал Олега Эйдельштейна (Жириновского) сыном политика Владимира Жириновского. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Мадонна Кочина. «Удовлетворено», — сообщила она агентству городских новостей «Москва». Суд удовлетворил иск Эйдельштейна (Жириновского) об установлении факта признания отцовства.  Своего внебрачного сына почивший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский показал еще в 2017 году. Он продвигал Олега Эйдельштейна в парламент Северной Осетии. А в 2019 году Жириновский продал своему сыну элитное поместье в Подмосковье. Сумму сделки тогда оценили в 400 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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