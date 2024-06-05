Задержанный по делу о теракте в «Крокусе» должен налоговой 103 тысячи рублей

Алишер Касимов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), которы сдал квартиру исполнителям теракта в «Крокусе» незадолго до трагедии, должен налоговой службе почти 103 тысячи рублей. Это следует из налоговых документов.
«Алишер Касимов задолжал налоговой службе почти 103 тысячи рублей», — заявили РИА Новости со ссылкой на налоговые документы. Также отмечено, что 3 июня операции по его счетам как ИП Касимова были заморожены. Причиной заморозки стало «неисполнение налогоплательщиком требований об уплате задолженности».
Ранее Касимов заявил, что не знал о планах преступников, когда сдавал им квартиру. Он отметил, что даже не был с ними знаком с квартирантами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.