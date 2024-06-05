Задержанный по делу о теракте в «Крокусе» должен налоговой 103 тысячи рублей

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Алишер Касимов, предоставивший террористам свою квартиру, должен налоговой 103 тысячи рублей
Алишер Касимов, предоставивший террористам свою квартиру, должен налоговой 103 тысячи рублей Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Алишер Касимов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), которы сдал квартиру исполнителям теракта в «Крокусе» незадолго до трагедии, должен налоговой службе почти 103 тысячи рублей. Это следует из налоговых документов. 

«Алишер Касимов задолжал налоговой службе почти 103 тысячи рублей», — заявили РИА Новости со ссылкой на налоговые документы. Также отмечено, что 3 июня операции по его счетам как ИП Касимова были заморожены. Причиной заморозки стало «неисполнение налогоплательщиком требований об уплате задолженности». 

Ранее Касимов заявил, что не знал о планах преступников, когда сдавал им квартиру. Он отметил, что даже не был с ними знаком с квартирантами.

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Алишер Касимов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), которы сдал квартиру исполнителям теракта в «Крокусе» незадолго до трагедии, должен налоговой службе почти 103 тысячи рублей. Это следует из налоговых документов.  «Алишер Касимов задолжал налоговой службе почти 103 тысячи рублей», — заявили РИА Новости со ссылкой на налоговые документы. Также отмечено, что 3 июня операции по его счетам как ИП Касимова были заморожены. Причиной заморозки стало «неисполнение налогоплательщиком требований об уплате задолженности».  Ранее Касимов заявил, что не знал о планах преступников, когда сдавал им квартиру. Он отметил, что даже не был с ними знаком с квартирантами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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