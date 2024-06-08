Директор транспортной компании признал вину в ДТП с трамваями в Кемерове

Павел Мальцев признал вину в ДТП
В Кемерове глава электротранспортной компании Павел Мальцев признал свою вину в ДТП с трамваями, из-за которого погиб человек и пострадали более 140 человек. Сам инцидент произошел 6 июня.
«Директор кемеровской компании Павел Мальцев, выпустившей неисправный трамвай на линию, признал вину», — стало известно на заседании суда. Информацию передает журналист ТАСС с места событий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.