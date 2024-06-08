08 июня 2024

Директор транспортной компании признал вину в ДТП с трамваями в Кемерове

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Павел Мальцев признал вину в ДТП Фото:

В Кемерове глава электротранспортной компании Павел Мальцев признал свою вину в ДТП с трамваями, из-за которого погиб человек и пострадали более 140 человек. Сам инцидент произошел 6 июня.

«Директор кемеровской компании Павел Мальцев, выпустившей неисправный трамвай на линию, признал вину», — стало известно на заседании суда. Информацию передает журналист ТАСС с места событий.

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В Кемерове глава электротранспортной компании Павел Мальцев признал свою вину в ДТП с трамваями, из-за которого погиб человек и пострадали более 140 человек. Сам инцидент произошел 6 июня. «Директор кемеровской компании Павел Мальцев, выпустившей неисправный трамвай на линию, признал вину», — стало известно на заседании суда. Информацию передает журналист ТАСС с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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