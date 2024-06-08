Директор транспортной компании признал вину в ДТП с трамваями в Кемерове

08 июня 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Павел Мальцев признал вину в ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кемерове глава электротранспортной компании Павел Мальцев признал свою вину в ДТП с трамваями, из-за которого погиб человек и пострадали более 140 человек. Сам инцидент произошел 6 июня. «Директор кемеровской компании Павел Мальцев, выпустившей неисправный трамвай на линию, признал вину», — стало известно на заседании суда. Информацию передает журналист ТАСС с места событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кемерове глава электротранспортной компании Павел Мальцев признал свою вину в ДТП с трамваями, из-за которого погиб человек и пострадали более 140 человек. Сам инцидент произошел 6 июня. «Директор кемеровской компании Павел Мальцев, выпустившей неисправный трамвай на линию, признал вину», — стало известно на заседании суда. Информацию передает журналист ТАСС с места событий.