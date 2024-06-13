Стали известны все страны, желающие присоединиться к БРИКС

На саммите в Казани намерены вступить в БРИКС 29 стран

14 июня 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

В Казани обсудят вопрос вступления в БРИКС ряда стран Фото: Денис Моргунов © URA.RU К межгосударственному объединению БРИКС, которое в 2024 году расширилось за счет Египта, Ирана, Эфиопии и ОАЭ, намерены присоединиться еще 29 стран. Вопрос о том, кто из них войдет и в каком статусе на саммите лидеров государств в Казани, остается открытым. «Все они — кандидаты. Вопросы, связанные с кандидатами и форматом их подключения к группе, будут решаться на саммите БРИКС в октябре в Казани. В связи с этим пока неясно, будет ли там объявлено о расширении», — пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники. Издание уточняет, что в списке потенциальных кандидатов в БРИКС находятся Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве. Также в состав межгосударственного объединения хотят вступить Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Палестина, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан. В начале 2024 года посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука заявил о том, что на саммите в Казани к БРИКС присоединятся 25 новых государств. В феврале в объединение официально вошла Саудовская Аравия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К межгосударственному объединению БРИКС, которое в 2024 году расширилось за счет Египта, Ирана, Эфиопии и ОАЭ, намерены присоединиться еще 29 стран. Вопрос о том, кто из них войдет и в каком статусе на саммите лидеров государств в Казани, остается открытым. «Все они — кандидаты. Вопросы, связанные с кандидатами и форматом их подключения к группе, будут решаться на саммите БРИКС в октябре в Казани. В связи с этим пока неясно, будет ли там объявлено о расширении», — пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники. Издание уточняет, что в списке потенциальных кандидатов в БРИКС находятся Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве. Также в состав межгосударственного объединения хотят вступить Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Палестина, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан. В начале 2024 года посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука заявил о том, что на саммите в Казани к БРИКС присоединятся 25 новых государств. В феврале в объединение официально вошла Саудовская Аравия.