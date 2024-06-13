13 июня 2024

Стали известны все страны, желающие присоединиться к БРИКС

На саммите в Казани намерены вступить в БРИКС 29 стран
© Служба новостей «URA.RU»
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В Казани обсудят вопрос вступления в БРИКС ряда стран Фото:

К межгосударственному объединению БРИКС, которое в 2024 году расширилось за счет Египта, Ирана, Эфиопии и ОАЭ, намерены присоединиться еще 29 стран. Вопрос о том, кто из них войдет и в каком статусе на саммите лидеров государств в Казани, остается открытым.

«Все они — кандидаты. Вопросы, связанные с кандидатами и форматом их подключения к группе, будут решаться на саммите БРИКС в октябре в Казани. В связи с этим пока неясно, будет ли там объявлено о расширении», — пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Издание уточняет, что в списке потенциальных кандидатов в БРИКС находятся Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве. Также в состав межгосударственного объединения хотят вступить Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Палестина, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан.

В начале 2024 года посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука заявил о том, что на саммите в Казани к БРИКС присоединятся 25 новых государств. В феврале в объединение официально вошла Саудовская Аравия.

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К межгосударственному объединению БРИКС, которое в 2024 году расширилось за счет Египта, Ирана, Эфиопии и ОАЭ, намерены присоединиться еще 29 стран. Вопрос о том, кто из них войдет и в каком статусе на саммите лидеров государств в Казани, остается открытым. «Все они — кандидаты. Вопросы, связанные с кандидатами и форматом их подключения к группе, будут решаться на саммите БРИКС в октябре в Казани. В связи с этим пока неясно, будет ли там объявлено о расширении», — пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники. Издание уточняет, что в списке потенциальных кандидатов в БРИКС находятся Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве. Также в состав межгосударственного объединения хотят вступить Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Палестина, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан. В начале 2024 года посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука заявил о том, что на саммите в Казани к БРИКС присоединятся 25 новых государств. В феврале в объединение официально вошла Саудовская Аравия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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