Киев анонсировал большой обмен женщинами-военнопленными с РФ

Власти Украины хочет сделать большой обмен женщин-военнопленных с Россией. В этом сторонам помогают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец.
«Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем сказать это публично», — заявил Лубинец журналистам «Нового издания». Речь идет о большом обмене женщин-военнопленных между Киевом и Москвой.
Глава РФ Владимир Путин в начале июня 2024 года рассказал, что в украинском плену находятся 1348 российских солдат и офицеров. При этом в российском — 6465 солдат из Украины.
ОАЭ уже ранее оказали посредничество гуманитарного характера во время передачи военнопленных в конце мая 2024 года. Тогда российская сторона вернула 75 военнослужащих, столько же возвращено Киеву. Освобожденные бойцы РФ были доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Им оказали медицинскую и психологическую помощь.
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