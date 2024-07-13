Киев анонсировал большой обмен женщинами-военнопленными с РФ

Лубинец: Украина планирует провести обмен женщинами-военнопленными с Россией

14 июля 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

ОАЭ помогают Украине и РФ с обменом женщин-военнопленных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины хочет сделать большой обмен женщин-военнопленных с Россией. В этом сторонам помогают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец. «Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем сказать это публично», — заявил Лубинец журналистам «Нового издания». Речь идет о большом обмене женщин-военнопленных между Киевом и Москвой. Глава РФ Владимир Путин в начале июня 2024 года рассказал, что в украинском плену находятся 1348 российских солдат и офицеров. При этом в российском — 6465 солдат из Украины. ОАЭ уже ранее оказали посредничество гуманитарного характера во время передачи военнопленных в конце мая 2024 года. Тогда российская сторона вернула 75 военнослужащих, столько же возвращено Киеву. Освобожденные бойцы РФ были доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Им оказали медицинскую и психологическую помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Украины хочет сделать большой обмен женщин-военнопленных с Россией. В этом сторонам помогают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец. «Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем сказать это публично», — заявил Лубинец журналистам «Нового издания». Речь идет о большом обмене женщин-военнопленных между Киевом и Москвой. Глава РФ Владимир Путин в начале июня 2024 года рассказал, что в украинском плену находятся 1348 российских солдат и офицеров. При этом в российском — 6465 солдат из Украины. ОАЭ уже ранее оказали посредничество гуманитарного характера во время передачи военнопленных в конце мая 2024 года. Тогда российская сторона вернула 75 военнослужащих, столько же возвращено Киеву. Освобожденные бойцы РФ были доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Им оказали медицинскую и психологическую помощь.