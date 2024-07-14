Врач-диетолог рассказала, как кофе может защитить от инсульта и инфаркта

Регулярное употребление не более четырех чашек кофе в день может помочь предотвратить инсульт и инфаркт. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.
«Употребление не более четырех чашек кофе в день поможет в профилактике инсульта и инфаркта», — передает слова Соломатиной Пятый канал. Специалист отметила, что кофе оказывает благотворное воздействие на организм, снижая уровень воспалительного стресса и защищая клетки от разрушения. Кофе помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, отосклероз, инсульт, инфаркт, болезни Альцгеймера и Паркинсона, сосудистую деменцию и диабет второго типа.
Диетолог отметила, что бодрящий напиток способствует снижению воспаления в сосудистой оболочке, улучшению производства коллагена и предотвращению сшивки белков. Соломатина также предупредила о важности не употреблять кофе в избытке, поскольку это может негативно отразиться на нервной системе и вызвать бессонницу.
Каждый человек имеет свою индивидуальную чувствительность к кофе. Рекомендуется не употреблять кофе во время повышения давления на фоне стресса, а при наличии тиреотоксикоза следует воздерживаться от его употребления вовсе. Также доктор советует не принимать кофе при различных нарушениях в мозге, когда человек становится легко возбудимым. В заключение, Соломатина порекомендовала не пить кофе на голодный желудок, чтобы избежать раздражения слизистой оболочки.
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