Врач-диетолог рассказала, как кофе может защитить от инсульта и инфаркта

Врач-диетолог Соломатина: кофе помогает в профилактике инсульта
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Кофе не рекомендуется пить на голодный желудок, так как это будет раздражать слизистую, заявила Елена Соломатина
Кофе не рекомендуется пить на голодный желудок, так как это будет раздражать слизистую, заявила Елена Соломатина Фото:

Регулярное употребление не более четырех чашек кофе в день может помочь предотвратить инсульт и инфаркт. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

«Употребление не более четырех чашек кофе в день поможет в профилактике инсульта и инфаркта», — передает слова Соломатиной Пятый канал. Специалист отметила, что кофе оказывает благотворное воздействие на организм, снижая уровень воспалительного стресса и защищая клетки от разрушения. Кофе помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, отосклероз, инсульт, инфаркт, болезни Альцгеймера и Паркинсона, сосудистую деменцию и диабет второго типа.

Диетолог отметила, что бодрящий напиток способствует снижению воспаления в сосудистой оболочке, улучшению производства коллагена и предотвращению сшивки белков. Соломатина также предупредила о важности не употреблять кофе в избытке, поскольку это может негативно отразиться на нервной системе и вызвать бессонницу.

Каждый человек имеет свою индивидуальную чувствительность к кофе. Рекомендуется не употреблять кофе во время повышения давления на фоне стресса, а при наличии тиреотоксикоза следует воздерживаться от его употребления вовсе. Также доктор советует не принимать кофе при различных нарушениях в мозге, когда человек становится легко возбудимым. В заключение, Соломатина порекомендовала не пить кофе на голодный желудок, чтобы избежать раздражения слизистой оболочки.

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Регулярное употребление не более четырех чашек кофе в день может помочь предотвратить инсульт и инфаркт. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. «Употребление не более четырех чашек кофе в день поможет в профилактике инсульта и инфаркта», — передает слова Соломатиной Пятый канал. Специалист отметила, что кофе оказывает благотворное воздействие на организм, снижая уровень воспалительного стресса и защищая клетки от разрушения. Кофе помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, отосклероз, инсульт, инфаркт, болезни Альцгеймера и Паркинсона, сосудистую деменцию и диабет второго типа. Диетолог отметила, что бодрящий напиток способствует снижению воспаления в сосудистой оболочке, улучшению производства коллагена и предотвращению сшивки белков. Соломатина также предупредила о важности не употреблять кофе в избытке, поскольку это может негативно отразиться на нервной системе и вызвать бессонницу. Каждый человек имеет свою индивидуальную чувствительность к кофе. Рекомендуется не употреблять кофе во время повышения давления на фоне стресса, а при наличии тиреотоксикоза следует воздерживаться от его употребления вовсе. Также доктор советует не принимать кофе при различных нарушениях в мозге, когда человек становится легко возбудимым. В заключение, Соломатина порекомендовала не пить кофе на голодный желудок, чтобы избежать раздражения слизистой оболочки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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