Генсек НАТО назначил нового представителя на Украине

Представителем НАТО на Украине назначен экс-замгенсека Тернер
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Столтенберг объявил о новом назначении Фото:

Главным представителем НАТО на Украине назначен экс-замгенсека по военной политике Патрик Тернер, при котором закончилась кампания в Афганистане. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте альянса.

«Патрик Тернер привносит в эту должность годы лидерства и опыт. Как преданный своему делу государственный служащий, он имеет солидный послужной список в достижении результатов. Я уверен, что он преуспеет в этой важной роли, поскольку НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украине», — заявил Йенс Столтенберг.

В ответ Тернер сказал: «Я с нетерпением жду возможности возглавить представительство НАТО и очень тесно сотрудничать с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами, чтобы помочь оказывать поддержку Украине». На новом посту Тернер будет координировать деятельность представительства НАТО на Украине, обеспечивая взаимодействие с украинскими органами власти и предоставляя альянсу оценки и рекомендации по ситуации в стране.

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Главным представителем НАТО на Украине назначен экс-замгенсека по военной политике Патрик Тернер, при котором закончилась кампания в Афганистане. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте альянса. «Патрик Тернер привносит в эту должность годы лидерства и опыт. Как преданный своему делу государственный служащий, он имеет солидный послужной список в достижении результатов. Я уверен, что он преуспеет в этой важной роли, поскольку НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украине», — заявил Йенс Столтенберг. В ответ Тернер сказал: «Я с нетерпением жду возможности возглавить представительство НАТО и очень тесно сотрудничать с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами, чтобы помочь оказывать поддержку Украине». На новом посту Тернер будет координировать деятельность представительства НАТО на Украине, обеспечивая взаимодействие с украинскими органами власти и предоставляя альянсу оценки и рекомендации по ситуации в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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