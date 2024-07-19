Baza: неизвестный устроил диверсию на трубопроводе в Донбассе

19 июля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

В ДНР в хуторе Едуш неизвестный повредил трубопровод, из-за чего жители лишились воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ДНР нас трубопроводе «Дон — Донбасс» неизвестный, по одной из версий, совершил диверсию, из-за чего была прекращена подача воды. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Прорыв на трубопроводе „Дон — Донбасс“: неизвестный перекрыл задвижку, после чего трубу прорвало, и подача воды в ДНР остановилась», — пишет telegram-канал. Инцидент произошел 17 июля в районе хутора Едуш недалеко от местного кирпичного завода. По предварительным данным, неизвестный перекрыл задвижку и отломал штурвал, что спустя 10—15 минут привело к гидроудару и разрыву трубы. На насосной станции ситуация стала очевидной после того, как системы контроля показали резкое увеличение давления, за которым последовало его падение. Существует две основные версии случившегося. Первая предполагает диверсию, вторая указывает на возможность умышленных действий человека, знакомого с системой трубопровода. Возможно, он был бывшим работником или субподрядчиком, мотивированный желанием отомстить за неуплату. На данный момент специалисты уже приступили к ремонтным работам поврежденной трубы. Однако сроки их завершения и полного восстановления трубопровода остаются неопределенными. Трубопровод «Дон — Донбасс» играет ключевую роль в обеспечении водой Донецкой Народной Республики и города Донецка. В городе имеются запасы воды, но неясно, хватит ли их до полного восстановления функционирования трубопровода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ДНР нас трубопроводе «Дон — Донбасс» неизвестный, по одной из версий, совершил диверсию, из-за чего была прекращена подача воды. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Прорыв на трубопроводе „Дон — Донбасс“: неизвестный перекрыл задвижку, после чего трубу прорвало, и подача воды в ДНР остановилась», — пишет telegram-канал. Инцидент произошел 17 июля в районе хутора Едуш недалеко от местного кирпичного завода. По предварительным данным, неизвестный перекрыл задвижку и отломал штурвал, что спустя 10—15 минут привело к гидроудару и разрыву трубы. На насосной станции ситуация стала очевидной после того, как системы контроля показали резкое увеличение давления, за которым последовало его падение. Существует две основные версии случившегося. Первая предполагает диверсию, вторая указывает на возможность умышленных действий человека, знакомого с системой трубопровода. Возможно, он был бывшим работником или субподрядчиком, мотивированный желанием отомстить за неуплату. На данный момент специалисты уже приступили к ремонтным работам поврежденной трубы. Однако сроки их завершения и полного восстановления трубопровода остаются неопределенными. Трубопровод «Дон — Донбасс» играет ключевую роль в обеспечении водой Донецкой Народной Республики и города Донецка. В городе имеются запасы воды, но неясно, хватит ли их до полного восстановления функционирования трубопровода.