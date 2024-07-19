Шотландские ученые назвали одну ежедневную привычку, которая спасет от рака и болезней сердца

Pesonnel Today: поездка на работу на велосипеде снижает риск болезней сердца

19 июля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

По словам шотландских ученых, у велосипедистов риск смерти от рака на 51% меньше, чем у остальных Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ученые из Университета Глазго провели исследование, показавшее, что люди, которые ездят на работу на велосипеде, имеют более высокую продолжительность жизни и менее подвержены таким заболеваниям, как болезни сердца и рак. В эксперименте участвовало 82 000 человек в возрасте от 16 до 74 лет. За ними велось наблюдение с 2001 по 2018 год для отслеживания госпитализаций, назначений лекарств или смертей. «У тех, кто добирался на работу на велосипеде, риск смерти по любой причине был на 47% ниже, риск смерти от рака — на 51%, а вероятность необходимости лечения сердечно-сосудистых заболеваний — на 24%», — передает результаты исследования журнал Personnel Today. Также было отмечено улучшение психического здоровья: велосипедисты значительно реже принимали антидепрессанты, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Авторы исследования добавили, что их выводы являются «прямым доказательством пользы для здоровья от активных поездок на работу». В отчете поведен итог: «То, что езда на работу на велосипеде и пешком связана с более низкими рисками назначения лекарств для лечения плохого психического здоровья, является важным выводом». Ранее онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что отказ от вредных привычек, ограниченное пребывание на солнце и здоровый образ жизни помогают в профилактике рака. Он также напомнил своевременное обследование организма позволяет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые из Университета Глазго провели исследование, показавшее, что люди, которые ездят на работу на велосипеде, имеют более высокую продолжительность жизни и менее подвержены таким заболеваниям, как болезни сердца и рак. В эксперименте участвовало 82 000 человек в возрасте от 16 до 74 лет. За ними велось наблюдение с 2001 по 2018 год для отслеживания госпитализаций, назначений лекарств или смертей. «У тех, кто добирался на работу на велосипеде, риск смерти по любой причине был на 47% ниже, риск смерти от рака — на 51%, а вероятность необходимости лечения сердечно-сосудистых заболеваний — на 24%», — передает результаты исследования журнал Personnel Today. Также было отмечено улучшение психического здоровья: велосипедисты значительно реже принимали антидепрессанты, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Авторы исследования добавили, что их выводы являются «прямым доказательством пользы для здоровья от активных поездок на работу». В отчете поведен итог: «То, что езда на работу на велосипеде и пешком связана с более низкими рисками назначения лекарств для лечения плохого психического здоровья, является важным выводом». Ранее онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что отказ от вредных привычек, ограниченное пребывание на солнце и здоровый образ жизни помогают в профилактике рака. Он также напомнил своевременное обследование организма позволяет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.