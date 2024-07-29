В МИД раскрыли подробности о вызове поверенного в делах Чехии из-за контрабанды веществ сотрудником посольства

Сотрудник посольства Чехии пытался провести «сильнодействующие вещества» в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Член административно-технического персонала посольства Чехии пытался провести вещества
Член административно-технического персонала посольства Чехии пытался провести вещества Фото:

Временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка был вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщили в МИД РФ. Отмечается, что один из членов административно-технического персонала посольства пытался контрабандой провести в страну сильнодействующие вещества. 

«Выражен решительный протест в связи с грубым нарушением членом административно-технического персонала Посольства Чехии в России российского законодательства — попыткой контрабанды сильнодействующих веществ», — отметили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что для выражения ноты в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Чехии Ондржейка.

Ондржейку предложили отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции в отношении данного сотрудника посольства, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Там же отметили, что в случае, если Чехия откажется от данного предложения, нарушитель должен незамедлительно покинуть территорию страны.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Андрей Ковальчук, осужденный по делу за контрабанду кокаина в РФ через посольство страны в Аргентине решил участвовать в СВО. По словам члена Совета при президенте по правам человека Евы Меркачевой, мужчина опасается, что не доживет до окончания срока.

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Временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка был вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщили в МИД РФ. Отмечается, что один из членов административно-технического персонала посольства пытался контрабандой провести в страну сильнодействующие вещества.  «Выражен решительный протест в связи с грубым нарушением членом административно-технического персонала Посольства Чехии в России российского законодательства — попыткой контрабанды сильнодействующих веществ», — отметили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что для выражения ноты в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Чехии Ондржейка. Ондржейку предложили отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции в отношении данного сотрудника посольства, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Там же отметили, что в случае, если Чехия откажется от данного предложения, нарушитель должен незамедлительно покинуть территорию страны. Ранее сообщалось, что бизнесмен Андрей Ковальчук, осужденный по делу за контрабанду кокаина в РФ через посольство страны в Аргентине решил участвовать в СВО. По словам члена Совета при президенте по правам человека Евы Меркачевой, мужчина опасается, что не доживет до окончания срока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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