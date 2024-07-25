25 июля 2024

Поставщик кокаина через посольство РФ попросился на военную операцию

© Служба новостей «URA.RU»
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В колонии у мужчины возникли проблемы
В колонии у мужчины возникли проблемы Фото:

Бизнесмен Андрей Ковальчук, осужденный по делу за контрабанду кокаина в Россию через посольство страны в Аргентине, попросился на специальную военную операцию. Об этом сообщила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева.

«Андрей Ковальчук оказался в сложном положении во Владимирской колонии №6… По крайней мере ему запретили общаться по телефону даже со своим адвокатом… Он рассчитывает либо на кассационную жалобу, либо на отправку в зону СВО», — заявила Меркачева в статье для «Московского комсомольца».

По ее сведениям, Ковальчука этапировали во владимирскую колонию в прошлом году. Неизвестно, в чем именно конфликт между заключенным и администрацией колонии. Сам осужденный, по словам Меркачевой, не уверен, что доживет до окончания 18-летнего срока. В зону СВО он рассчитывает попасть через ЧВК. Заключение контракта с Минобороны для него практически невозможно из-за того, что Ковальчук одновременно является гражданином России и Германии.

Бывший технический работник посольства был признан организатором поставок кокаина из Аргентины в Россию еще в 2018 году. Тогда в школе при посольстве РФ было изъято несколько сотен килограммов наркотика.

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Бизнесмен Андрей Ковальчук, осужденный по делу за контрабанду кокаина в Россию через посольство страны в Аргентине, попросился на специальную военную операцию. Об этом сообщила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева. «Андрей Ковальчук оказался в сложном положении во Владимирской колонии №6… По крайней мере ему запретили общаться по телефону даже со своим адвокатом… Он рассчитывает либо на кассационную жалобу, либо на отправку в зону СВО», — заявила Меркачева в статье для «Московского комсомольца». По ее сведениям, Ковальчука этапировали во владимирскую колонию в прошлом году. Неизвестно, в чем именно конфликт между заключенным и администрацией колонии. Сам осужденный, по словам Меркачевой, не уверен, что доживет до окончания 18-летнего срока. В зону СВО он рассчитывает попасть через ЧВК. Заключение контракта с Минобороны для него практически невозможно из-за того, что Ковальчук одновременно является гражданином России и Германии. Бывший технический работник посольства был признан организатором поставок кокаина из Аргентины в Россию еще в 2018 году. Тогда в школе при посольстве РФ было изъято несколько сотен килограммов наркотика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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