Поставщик кокаина через посольство РФ попросился на военную операцию

Бизнесмен Андрей Ковальчук, осужденный по делу за контрабанду кокаина в Россию через посольство страны в Аргентине, попросился на специальную военную операцию. Об этом сообщила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева.
«Андрей Ковальчук оказался в сложном положении во Владимирской колонии №6… По крайней мере ему запретили общаться по телефону даже со своим адвокатом… Он рассчитывает либо на кассационную жалобу, либо на отправку в зону СВО», — заявила Меркачева в статье для «Московского комсомольца».
По ее сведениям, Ковальчука этапировали во владимирскую колонию в прошлом году. Неизвестно, в чем именно конфликт между заключенным и администрацией колонии. Сам осужденный, по словам Меркачевой, не уверен, что доживет до окончания 18-летнего срока. В зону СВО он рассчитывает попасть через ЧВК. Заключение контракта с Минобороны для него практически невозможно из-за того, что Ковальчук одновременно является гражданином России и Германии.
Бывший технический работник посольства был признан организатором поставок кокаина из Аргентины в Россию еще в 2018 году. Тогда в школе при посольстве РФ было изъято несколько сотен килограммов наркотика.
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