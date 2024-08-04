В России исключили уступки по Украине

Рябков: Россия не пойдет на уступки Западу по украинскому конфликту

04 августа 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Если Запад попробует навязать условия, которые выгодны им, то договоренности не случится, заявил Рябков Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России исключили какие-либо уступки Вашингтону по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Время односторонних уступок Москвы осталось бесповоротно в прошлом. Никогда в дальнейшем даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, Евросоюзом, о чем сейчас помыслить сложно, но даже в этих ситуациях никакие односторонние уступки [по урегулированию конфликта] с нашей стороны предоставлены Западу не будут», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия-1». Он отметил, что ни при каких обстоятельствах Россия не пойдет на уступки, чтобы задобрить Вашингтон. По его словам, договор с Западом возможен при равных условиях, как подчеркнул политик, «баш на баш». Ранее замглавы МИД РФ заявил, что эскалация между Россией и США была предотвращена благодаря звонку министра обороны РФ Андрея Белоусова главе Пентагона Ллойду Остину. В процессе разговора Белоусов уведомил американского коллегу об опасности эскалации на Украине. После этого Остин связался с властями Украины, потребовав не устраивать провокаций в отношении РФ, если они таковые замышляют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России исключили какие-либо уступки Вашингтону по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Время односторонних уступок Москвы осталось бесповоротно в прошлом. Никогда в дальнейшем даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, Евросоюзом, о чем сейчас помыслить сложно, но даже в этих ситуациях никакие односторонние уступки [по урегулированию конфликта] с нашей стороны предоставлены Западу не будут», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия-1». Он отметил, что ни при каких обстоятельствах Россия не пойдет на уступки, чтобы задобрить Вашингтон. По его словам, договор с Западом возможен при равных условиях, как подчеркнул политик, «баш на баш». Ранее замглавы МИД РФ заявил, что эскалация между Россией и США была предотвращена благодаря звонку министра обороны РФ Андрея Белоусова главе Пентагона Ллойду Остину. В процессе разговора Белоусов уведомил американского коллегу об опасности эскалации на Украине. После этого Остин связался с властями Украины, потребовав не устраивать провокаций в отношении РФ, если они таковые замышляют.