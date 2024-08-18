Эвакуированных жителей Кореневского района Курской области просят пока не возвращаться домой. Об этом сообщила глава района Марина Дегтярева. По ее словам, в муниципалитете сохраняется напряженная обстановка.
«На территории нашего района сохраняется сложная оперативная обстановка. Возвращение домой пока что невозможно для местных жителей. Иной раз это оборачивается трагедией», — написала Дегтярева на своей странице в Telegram. Она отметила, что, власти сообщат жителям, когда обстановка позволит вернуться домой.
Ранее МЧС России сообщило, что из четырех районов Курской области эвакуированы в безопасные места более 1700 жителей. По данным Минобороны РФ, группировка «Север» остановила продвижение ВСУ в населенных пунктах Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка. Также российская армия отразила атаки Украины в направлении Комаровки, Ольговки, Русского и Черкасского Поречного.
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Эвакуированных жителей Кореневского района Курской области просят пока не возвращаться домой. Об этом сообщила глава района Марина Дегтярева. По ее словам, в муниципалитете сохраняется напряженная обстановка. «На территории нашего района сохраняется сложная оперативная обстановка. Возвращение домой пока что невозможно для местных жителей. Иной раз это оборачивается трагедией», — написала Дегтярева на своей странице в Telegram. Она отметила, что, власти сообщат жителям, когда обстановка позволит вернуться домой. Ранее МЧС России сообщило, что из четырех районов Курской области эвакуированы в безопасные места более 1700 жителей. По данным Минобороны РФ, группировка «Север» остановила продвижение ВСУ в населенных пунктах Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка. Также российская армия отразила атаки Украины в направлении Комаровки, Ольговки, Русского и Черкасского Поречного.