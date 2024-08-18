МЧС: из Курской области эвакуировано более 1700 человек

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В Курскую область доставлено около 2,2 тысячи тонн гуманитарной помощи, добавили в МЧС (фото из архива) Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Более 1700 жителей четырех районов Курской области эвакуированы в безопасные места. Об этом сообщили в МЧС России.

«За минувшие сутки из четырех муниципальных районов Курской области эвакуировано более 1700 человек. Пункты временного размещения открыты в 24 регионах страны», — сообщили в МЧС России.

В 174 пунктах временного размещения находятся около 10 тысяч человек, в том числе три тысячи детей. В Курскую область доставлено около 2,2 тысячи тонн гуманитарной помощи.

В МЧС добавили, что за минувшие сутки только в одном из населенных пунктов Курской области обезврежены пять суббоеприпасов М77 после обстрела со стороны Украины. Всего обезврежены 123 взрывоопасных предмета. Более восьми гектаров территории очищены от снарядов.

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Более 1700 жителей четырех районов Курской области эвакуированы в безопасные места. Об этом сообщили в МЧС России. «За минувшие сутки из четырех муниципальных районов Курской области эвакуировано более 1700 человек. Пункты временного размещения открыты в 24 регионах страны», — сообщили в МЧС России. В 174 пунктах временного размещения находятся около 10 тысяч человек, в том числе три тысячи детей. В Курскую область доставлено около 2,2 тысячи тонн гуманитарной помощи. В МЧС добавили, что за минувшие сутки только в одном из населенных пунктов Курской области обезврежены пять суббоеприпасов М77 после обстрела со стороны Украины. Всего обезврежены 123 взрывоопасных предмета. Более восьми гектаров территории очищены от снарядов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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