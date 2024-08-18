МЧС: из Курской области эвакуировано более 1700 человек

Более 1700 жителей четырех районов Курской области эвакуированы в безопасные места. Об этом сообщили в МЧС России.
«За минувшие сутки из четырех муниципальных районов Курской области эвакуировано более 1700 человек. Пункты временного размещения открыты в 24 регионах страны», —
В 174 пунктах временного размещения находятся около 10 тысяч человек, в том числе три тысячи детей. В Курскую область доставлено около 2,2 тысячи тонн гуманитарной помощи.
В МЧС добавили, что за минувшие сутки только в одном из населенных пунктов Курской области обезврежены пять суббоеприпасов М77 после обстрела со стороны Украины. Всего обезврежены 123 взрывоопасных предмета. Более восьми гектаров территории очищены от снарядов.
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