Украинские власти призвали эвакуироваться жителей города в ДНР

Власти Дмитрова хотят эвакуировать всех жителей города за неделю
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В украинском Димитрове началась эвакуация, сообщил и.о. главы местной городской военной администрации Третьяк (архивное фото)
В украинском Димитрове началась эвакуация, сообщил и.о. главы местной городской военной администрации Третьяк (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти города Димитров (Мирноград) в ДНР, находящегося под контролем ВСУ, стремятся эвакуировать жителей из-за продвижения российских сил. Об этом сообщил и.о. главы местной городской военной администрации Юрий Третьяк. По его словам, все делается для того, чтобы гражданские к концу недели покинули населенный пункт.

«Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы эвакуировать людей к концу недели. <...> Те, кто колебался неделю назад, в основном приняли решение и массово уезжают», — заявил Третьяк в интервью CNN. Он отметил, что силы РФ продвигаются быстрее ожидаемого.

Третьяк также сообщил, что несмотря на призывы к эвакуации многие жители Димитрова не желают покидать свои дома и «прячут своих детей от местных властей». Два микрорайона города уже закрыты для въезда.

Ранее сообщалось, что город Дмитров покидают органы власти и сотрудники предприятий. Принудительная эвакуация также проходит в 14 населенных пунктах Украины, расположенных в Красноармейском районе на временно подконтрольной украинским войскам части Донецкой Народной Республики. Оттуда вывозятся дети с родителями или другими законными представителями, передает RT.

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Власти города Димитров (Мирноград) в ДНР, находящегося под контролем ВСУ, стремятся эвакуировать жителей из-за продвижения российских сил. Об этом сообщил и.о. главы местной городской военной администрации Юрий Третьяк. По его словам, все делается для того, чтобы гражданские к концу недели покинули населенный пункт. «Мы пытаемся сделать все возможное, чтобы эвакуировать людей к концу недели. <...> Те, кто колебался неделю назад, в основном приняли решение и массово уезжают», — заявил Третьяк в интервью CNN. Он отметил, что силы РФ продвигаются быстрее ожидаемого. Третьяк также сообщил, что несмотря на призывы к эвакуации многие жители Димитрова не желают покидать свои дома и «прячут своих детей от местных властей». Два микрорайона города уже закрыты для въезда. Ранее сообщалось, что город Дмитров покидают органы власти и сотрудники предприятий. Принудительная эвакуация также проходит в 14 населенных пунктах Украины, расположенных в Красноармейском районе на временно подконтрольной украинским войскам части Донецкой Народной Республики. Оттуда вывозятся дети с родителями или другими законными представителями, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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