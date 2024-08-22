В Совфеде назвали последствия ратификации Римского статута МУС для Украины

Косачев: ратификацией Римского статута Киев открыл себе прямую дорогу в Гаагу

23 августа 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

Косачев прокомментировал последствия ратификации Римского статута МУС для Украины. Фото: Официальный сайт президента Украины Hатификацией Римского статута Киев открыл себе прямую дорогу в Гаагу. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Так он прокомментировал последствия ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) для Украины. «Политически ратификация выглядит, по сути, как предательство властей Украины собственных военнослужащих. Юридически ратификация открыла для военно-политического руководства и военнослужащих киевского режима прямую дорогу в Гаагу», — заявил Косачев в своем telegram-канале. Сенатор отметил, что хотя Киев долгое время затягивал процесс ратификации, это было необходимым условием для продвижения к членству в Европейском союзе. Теперь, когда Украина подчиняется юрисдикции МУС, Косачев считает это признаком потери суверенитета страной. Верховная Рада одобрила ратификацию Римского статута 21 августа. Законопроект о вступлении в силу документа одобрил 281 депутат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Hатификацией Римского статута Киев открыл себе прямую дорогу в Гаагу. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Так он прокомментировал последствия ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) для Украины. «Политически ратификация выглядит, по сути, как предательство властей Украины собственных военнослужащих. Юридически ратификация открыла для военно-политического руководства и военнослужащих киевского режима прямую дорогу в Гаагу», — заявил Косачев в своем telegram-канале. Сенатор отметил, что хотя Киев долгое время затягивал процесс ратификации, это было необходимым условием для продвижения к членству в Европейском союзе. Теперь, когда Украина подчиняется юрисдикции МУС, Косачев считает это признаком потери суверенитета страной. Верховная Рада одобрила ратификацию Римского статута 21 августа. Законопроект о вступлении в силу документа одобрил 281 депутат.