Медицинские вузы приняли рекордное число студентов без экзаменов

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В медицинские вузы по квоте для участников спецоперации поступили в два раза больше абитуриентов, чем в прошлом году Фото:

В этом году медицинские вузы приняли рекордное количество студентов по квоте для участников спецоперации, увеличив набор в два-три раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

«Медицинские специальности вошли в перечень наиболее востребованных у абитуриентов, поступавших в этом году в вузы по отдельной квоте, выделенной для участников военной операции на Украине и их семей», — написали в РБК со ссылкой на пресс-службу Минобразования. На 2024/25 учебный год по этой квоте было принято более 15 тысяч человек, что значительно превышает показатели прошлого года.

В прошлом году по этой квоте в медицинские вузы приняли 8,6 тысяч учащихся. Квота была введена указом президента РФ Владимира Путина в мае 2022 года и предполагает возможность поступления без экзаменов для определенных категорий льготников.

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В этом году медицинские вузы приняли рекордное количество студентов по квоте для участников спецоперации, увеличив набор в два-три раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. «Медицинские специальности вошли в перечень наиболее востребованных у абитуриентов, поступавших в этом году в вузы по отдельной квоте, выделенной для участников военной операции на Украине и их семей», — написали в РБК со ссылкой на пресс-службу Минобразования. На 2024/25 учебный год по этой квоте было принято более 15 тысяч человек, что значительно превышает показатели прошлого года. В прошлом году по этой квоте в медицинские вузы приняли 8,6 тысяч учащихся. Квота была введена указом президента РФ Владимира Путина в мае 2022 года и предполагает возможность поступления без экзаменов для определенных категорий льготников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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