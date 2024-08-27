Медицинские вузы приняли рекордное число студентов без экзаменов

27 августа 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

В медицинские вузы по квоте для участников спецоперации поступили в два раза больше абитуриентов, чем в прошлом году Фото: Анна Майорова © URA.RU В этом году медицинские вузы приняли рекордное количество студентов по квоте для участников спецоперации, увеличив набор в два-три раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. «Медицинские специальности вошли в перечень наиболее востребованных у абитуриентов, поступавших в этом году в вузы по отдельной квоте, выделенной для участников военной операции на Украине и их семей», — написали в РБК со ссылкой на пресс-службу Минобразования. На 2024/25 учебный год по этой квоте было принято более 15 тысяч человек, что значительно превышает показатели прошлого года. В прошлом году по этой квоте в медицинские вузы приняли 8,6 тысяч учащихся. Квота была введена указом президента РФ Владимира Путина в мае 2022 года и предполагает возможность поступления без экзаменов для определенных категорий льготников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В этом году медицинские вузы приняли рекордное количество студентов по квоте для участников спецоперации, увеличив набор в два-три раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. «Медицинские специальности вошли в перечень наиболее востребованных у абитуриентов, поступавших в этом году в вузы по отдельной квоте, выделенной для участников военной операции на Украине и их семей», — написали в РБК со ссылкой на пресс-службу Минобразования. На 2024/25 учебный год по этой квоте было принято более 15 тысяч человек, что значительно превышает показатели прошлого года. В прошлом году по этой квоте в медицинские вузы приняли 8,6 тысяч учащихся. Квота была введена указом президента РФ Владимира Путина в мае 2022 года и предполагает возможность поступления без экзаменов для определенных категорий льготников.