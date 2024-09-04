Сальдо раскрыл, как ВСУ готовит спецназ для операции на Днепре

Сальдо: спецназ ВСУ готовится к десанту на Тендровскую и Кинбурнскую косы
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Наемники и бойцы ВСУ готовят десант на Кинбурнскую и Тендровскую кос, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо
Наемники и бойцы ВСУ готовят десант на Кинбурнскую и Тендровскую кос, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Очакове (Николаевская область) дислоцируются иностранные инструкторы и наемники, обучающие бойцов ВСУ. Они готовят новую попытку форсирования Днепра, несмотря на прошлые неудачи. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сейчас в Очакове находятся иностранные инструкторы, наемники, там несколько баз обучения есть. И там есть морской десант, силы специального назначения, которые не прекращают попытки высадки на Кинбурнскую косу и на Тендровскую косу», — сообщил Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что эти косы пустынны, и при предыдущих попытках их захватить бойцы и наемники ВСУ уже теряли людей и терпели неудачу, однако продолжают попытки десанта на этих территориях. 

Кинбурнская коса — песчаная коса между Черным морем и Днепровским лиманом. Является частью Кинбурнского полуострова, расположена в Херсонской области. В разговорной речи южных украинцев Кинбурнской косой называют весь полуостров.

Тендровская коса — вытянутый остров, разделяющий Черное море и Тендровский залив. Является частью Черноморского биосферного заповедника. На противоположном берегу Тендровского залива находится, в частности, Александровка.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что прежние попытки десанта ВСУ на Тендровскую косу не имел военного смысла, а был направлен на отвлечение населения Украины от неудач украинской армии на фронте. Об этом пишет «Взгляд». 

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В Очакове (Николаевская область) дислоцируются иностранные инструкторы и наемники, обучающие бойцов ВСУ. Они готовят новую попытку форсирования Днепра, несмотря на прошлые неудачи. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Сейчас в Очакове находятся иностранные инструкторы, наемники, там несколько баз обучения есть. И там есть морской десант, силы специального назначения, которые не прекращают попытки высадки на Кинбурнскую косу и на Тендровскую косу», — сообщил Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что эти косы пустынны, и при предыдущих попытках их захватить бойцы и наемники ВСУ уже теряли людей и терпели неудачу, однако продолжают попытки десанта на этих территориях.  Кинбурнская коса — песчаная коса между Черным морем и Днепровским лиманом. Является частью Кинбурнского полуострова, расположена в Херсонской области. В разговорной речи южных украинцев Кинбурнской косой называют весь полуостров. Тендровская коса — вытянутый остров, разделяющий Черное море и Тендровский залив. Является частью Черноморского биосферного заповедника. На противоположном берегу Тендровского залива находится, в частности, Александровка. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что прежние попытки десанта ВСУ на Тендровскую косу не имел военного смысла, а был направлен на отвлечение населения Украины от неудач украинской армии на фронте. Об этом пишет «Взгляд». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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