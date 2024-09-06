Явка на выборах губернатора Петербурга составила свыше 9%

В Санкт-Петербурге 6 сентября проходит голосование на выборах губернатора и дополнительных выборах депутата законодательного собрания по 18 округу. По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на 15:00 по местному времени явка избирателей составила 9,64% на выборах губернатора.
«Явка избирателей на выборах губернатора составила 9,64%», — говорится в сообщении на официальной странице местной избирательной комиссии в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что на дополнительных выборах депутата законодательного собрания явка оказалась несколько ниже — 7,86%.
Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга состоится 6-8 сентября. Также проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. В этот период будет открыто 1951 постоянный и 46 временных избирательных участка, включая вокзалы и аэропорт. Дополнительно 91 экстерриториальный участок будет работать в Ленинградской, Псковской областях, Республике Карелия и Мариуполе.
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