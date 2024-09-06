Явка на выборах губернатора Петербурга составила свыше 9%

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На выборах губернатора Петербурга в первый день явка составила около 10%
На выборах губернатора Петербурга в первый день явка составила около 10% Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

В Санкт-Петербурге 6 сентября проходит голосование на выборах губернатора и дополнительных выборах депутата законодательного собрания по 18 округу. По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на 15:00 по местному времени явка избирателей составила 9,64% на выборах губернатора.

«Явка избирателей на выборах губернатора составила 9,64%», — говорится в сообщении на официальной странице местной избирательной комиссии в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что на дополнительных выборах депутата законодательного собрания явка оказалась несколько ниже — 7,86%.

Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга состоится 6-8 сентября. Также проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. В этот период будет открыто 1951 постоянный и 46 временных избирательных участка, включая вокзалы и аэропорт. Дополнительно 91 экстерриториальный участок будет работать в Ленинградской, Псковской областях, Республике Карелия и Мариуполе.

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В Санкт-Петербурге 6 сентября проходит голосование на выборах губернатора и дополнительных выборах депутата законодательного собрания по 18 округу. По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на 15:00 по местному времени явка избирателей составила 9,64% на выборах губернатора. «Явка избирателей на выборах губернатора составила 9,64%», — говорится в сообщении на официальной странице местной избирательной комиссии в соцсети «ВКонтакте». Там добавили, что на дополнительных выборах депутата законодательного собрания явка оказалась несколько ниже — 7,86%. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга состоится 6-8 сентября. Также проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. В этот период будет открыто 1951 постоянный и 46 временных избирательных участка, включая вокзалы и аэропорт. Дополнительно 91 экстерриториальный участок будет работать в Ленинградской, Псковской областях, Республике Карелия и Мариуполе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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