ВС РФ уничтожили две РСЗО HIMARS в Сумской области

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Российские бойцы ракетным ударом уничтожили две американские системы залпового огня
Российские бойцы ракетным ударом уничтожили две американские системы залпового огня Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в районе Мирополья Сумской области. Предварительно, в результате этого ВС РФ уничтожили две установки РСЗО HIMARS.

«Нанесен ракетный удар по артпозициям ВСУ в районе населенного пункта Мирополье Сумской области. По предварительным данным, уничтожено две единицы РСЗО HIMARS», — рассказали РИА Новости в силовых структурах.

Ранее российский расчет комплекса «Искандер» уничтожил американскую систему залпового огня HIMARS в зоне спецоперации. По данным Минобороны РФ, с нее велся ракетный обстрел Курской области.

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Российские военные нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в районе Мирополья Сумской области. Предварительно, в результате этого ВС РФ уничтожили две установки РСЗО HIMARS. «Нанесен ракетный удар по артпозициям ВСУ в районе населенного пункта Мирополье Сумской области. По предварительным данным, уничтожено две единицы РСЗО HIMARS», — рассказали РИА Новости в силовых структурах. Ранее российский расчет комплекса «Искандер» уничтожил американскую систему залпового огня HIMARS в зоне спецоперации. По данным Минобороны РФ, с нее велся ракетный обстрел Курской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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