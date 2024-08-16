ВС РФ уничтожили две РСЗО HIMARS в Сумской области

Российские бойцы ракетным ударом уничтожили две американские системы залпового огня
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Российские военные нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в районе Мирополья Сумской области. Предварительно, в результате этого ВС РФ уничтожили две установки РСЗО HIMARS.
«Нанесен ракетный удар по артпозициям ВСУ в районе населенного пункта Мирополье Сумской области. По предварительным данным, уничтожено две единицы РСЗО HIMARS», — рассказали РИА Новости в силовых структурах.
Ранее российский расчет комплекса «Искандер» уничтожил американскую систему залпового огня HIMARS в зоне спецоперации. По данным Минобороны РФ, с нее велся ракетный обстрел Курской области.
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