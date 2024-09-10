Пожар в бывшем спорткомплексе Петербурга был локализован

Пожар в здании бывшего спорткомплекса в Петроградском районе Санкт-Петербурга успешно локализован. Об этом сообщает городское управление МЧС РФ.
«В здании размером 80 на 40 метров происходит горение на площади 800 квадратных метров. В 19 часов пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 20 часов пожар локализован», — передает пресс-служба МЧС, слова приводит РИА Новости.
Для борьбы с огнем были задействованы значительные силы: 16 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС работали на месте происшествия. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.
Ранее сообщалось, что здание, в котором начался пожар, не использовалось и находилось на стадии ремонта. Сообщение о возгорании по адресу Южная дорога, 9 было получено вечером, и уже через несколько часов пожар был локализован.
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