Пожар в бывшем спорткомплексе Петербурга был локализован

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На месте пожара работали 16 единиц техники и 60 человек личного состава
На месте пожара работали 16 единиц техники и 60 человек личного состава Фото:

Пожар в здании бывшего спорткомплекса в Петроградском районе Санкт-Петербурга успешно локализован. Об этом сообщает городское управление МЧС РФ.

«В здании размером 80 на 40 метров происходит горение на площади 800 квадратных метров. В 19 часов пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 20 часов пожар локализован», — передает пресс-служба МЧС, слова приводит РИА Новости.

Для борьбы с огнем были задействованы значительные силы: 16 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС работали на месте происшествия. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее сообщалось, что здание, в котором начался пожар, не использовалось и находилось на стадии ремонта. Сообщение о возгорании по адресу Южная дорога, 9 было получено вечером, и уже через несколько часов пожар был локализован.

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Пожар в здании бывшего спорткомплекса в Петроградском районе Санкт-Петербурга успешно локализован. Об этом сообщает городское управление МЧС РФ. «В здании размером 80 на 40 метров происходит горение на площади 800 квадратных метров. В 19 часов пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 20 часов пожар локализован», — передает пресс-служба МЧС, слова приводит РИА Новости. Для борьбы с огнем были задействованы значительные силы: 16 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС работали на месте происшествия. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало. Ранее сообщалось, что здание, в котором начался пожар, не использовалось и находилось на стадии ремонта. Сообщение о возгорании по адресу Южная дорога, 9 было получено вечером, и уже через несколько часов пожар был локализован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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