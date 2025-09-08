Кремль показал кадры участия Путина в онлайн-саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин выступил на внеочередном онлайн-саммите стран БРИКС. Кадры участия главы государства в мероприятии были опубликованы пресс-службой Кремля.
"Владимир Путин принял участие во внеочередной встрече БРИКС, организованной по инициативе бразильского председательства в формате видеоконференции", — написали в telegram-канале Кремля. В ходе обсуждения рассматривались перспективы взаимодействия государств-членов БРИКС в сферах торговли, экономики, финансов и инвестиций с учетом текущих тенденций в мировой экономике.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выступление российского лидера Владимира Путина на саммите БРИКС, проходящем 8 сентября, не будет доступно для СМИ. Встреча проводится в закрытом формате. Онлайн-саммит прошел по инициативе главы Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
