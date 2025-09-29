У Росгвардии появились новые полномочия

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Росгвардию полномочиями разрабатывать и утверждать программы обучения для частных охранников и детективов, а также допобразования руководителей частных охранных организаций совместно с Министерством науки и высшего образования. Об этом говорится в документе.
Согласно закону, Росгвардия будет утверждать программы подготовки и повышения квалификации охранников, а также профессионального обучения частных детективов. Кроме того, она совместно с Минобрнауки будет разрабатывать программы допобразования для руководителей частных охранных организаций. Изменения вступят в силу 1 сентября 2026 года. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Госдума приняла законопроект в трех чтениях, после чего он был одобрен Советом Федерации. В пояснительной записке к законопроекту указано, что его разработка связана со вступлением в силу с 1 сентября 2026 года закона «О частной охранной деятельности». Этот закон обяжет частных охранников обучаться только в очной форме в организациях, имеющих право вести такую образовательную деятельность. Дистанционные программы огневой, физической подготовки и работы со специальными средствами будут запрещены. Порядок проведения экзамена после обучения установит правительство.
