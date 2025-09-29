У Росгвардии появились новые полномочия

Росгвардия будет утверждать программы обучения охранников с Минпросвещения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росгвардия уполномочена утверждать типовые программы обучения для частных охранников
Росгвардия уполномочена утверждать типовые программы обучения для частных охранников Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Росгвардию полномочиями разрабатывать и утверждать программы обучения для частных охранников и детективов, а также допобразования руководителей частных охранных организаций совместно с Министерством науки и высшего образования. Об этом говорится в документе.

Согласно закону, Росгвардия будет утверждать программы подготовки и повышения квалификации охранников, а также профессионального обучения частных детективов. Кроме того, она совместно с Минобрнауки будет разрабатывать программы допобразования для руководителей частных охранных организаций. Изменения вступят в силу 1 сентября 2026 года. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее Госдума приняла законопроект в трех чтениях, после чего он был одобрен Советом Федерации. В пояснительной записке к законопроекту указано, что его разработка связана со вступлением в силу с 1 сентября 2026 года закона «О частной охранной деятельности». Этот закон обяжет частных охранников обучаться только в очной форме в организациях, имеющих право вести такую образовательную деятельность. Дистанционные программы огневой, физической подготовки и работы со специальными средствами будут запрещены. Порядок проведения экзамена после обучения установит правительство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Росгвардию полномочиями разрабатывать и утверждать программы обучения для частных охранников и детективов, а также допобразования руководителей частных охранных организаций совместно с Министерством науки и высшего образования. Об этом говорится в документе. Согласно закону, Росгвардия будет утверждать программы подготовки и повышения квалификации охранников, а также профессионального обучения частных детективов. Кроме того, она совместно с Минобрнауки будет разрабатывать программы допобразования для руководителей частных охранных организаций. Изменения вступят в силу 1 сентября 2026 года. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее Госдума приняла законопроект в трех чтениях, после чего он был одобрен Советом Федерации. В пояснительной записке к законопроекту указано, что его разработка связана со вступлением в силу с 1 сентября 2026 года закона «О частной охранной деятельности». Этот закон обяжет частных охранников обучаться только в очной форме в организациях, имеющих право вести такую образовательную деятельность. Дистанционные программы огневой, физической подготовки и работы со специальными средствами будут запрещены. Порядок проведения экзамена после обучения установит правительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...