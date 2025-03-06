Необходимо учредить День памяти жертв колониализма. С таким предложением на совещании экспертного совета постоянного комитета движения «За свободу наций!» выступил зампред Совбеза РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, акцентировав внимание на необходимости комплексной оценки ущерба, который неометрополии нанесли другим странам.
«Выступаем мы все за то, чтобы учредить День памяти жертв колониализма и приурочить его к 14 декабря», — приводит слова Медведева пресс-служба «Единой России» на официальном сайте партии. Он подчеркнул важность всесторонней оценки ущерба, который неометрополии нанесли другим странам, отметив, что колониальные державы пытаются скрыть свои преступления.
По словам Медведева, участников движения «За свободу наций!» объединяет стремление к процветанию своих народов и борьбе с неоколониальными практиками. Председатель партии предложил отмечать этот день 14 декабря в память о принятии в 1960 году Декларации о независимости колониальных народов и сообщил о принятии соответствующей резолюции на Генеральной Ассамблее ООН.
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