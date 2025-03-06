Захарова уличила Макрона в лживых заявлениях об Украине

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об Украине являются набором лживых тезисов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Можно сказать, что прозвучавшее вчера из уст Макрона — это набор лживых тезисов», — заявила Захарова в эфире «России 24». Она добавила, что МИД РФ намерено поэтапно разобрать его высказывания и подготовить специальный материал для публикации на сайте ведомства.
Эммануэль Макрон заявил, что перемирие на Украине не может быть достигнуто любой ценой и не должно заканчиваться капитуляцией Киева. Он подчеркнул, что мир не должен «основываться на российском диктате», и выразил эту позицию в обращении к нации, которое транслировалось в социальных сетях.
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