Захарова уличила Макрона в лживых заявлениях об Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МИД РФ разберет заявления Макрона, подчеркнула Захарова
МИД РФ разберет заявления Макрона, подчеркнула Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об Украине являются набором лживых тезисов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Можно сказать, что прозвучавшее вчера из уст Макрона — это набор лживых тезисов», — заявила Захарова в эфире «России 24». Она добавила, что МИД РФ намерено поэтапно разобрать его высказывания и подготовить специальный материал для публикации на сайте ведомства.

Эммануэль Макрон заявил, что перемирие на Украине не может быть достигнуто любой ценой и не должно заканчиваться капитуляцией Киева. Он подчеркнул, что мир не должен «основываться на российском диктате», и выразил эту позицию в обращении к нации, которое транслировалось в социальных сетях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об Украине являются набором лживых тезисов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Можно сказать, что прозвучавшее вчера из уст Макрона — это набор лживых тезисов», — заявила Захарова в эфире «России 24». Она добавила, что МИД РФ намерено поэтапно разобрать его высказывания и подготовить специальный материал для публикации на сайте ведомства. Эммануэль Макрон заявил, что перемирие на Украине не может быть достигнуто любой ценой и не должно заканчиваться капитуляцией Киева. Он подчеркнул, что мир не должен «основываться на российском диктате», и выразил эту позицию в обращении к нации, которое транслировалось в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...