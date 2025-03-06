Куратор департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск пришел в восторг, узнав о законном способе расширения полномочий DOGE. От радости он даже начал танцевать перед республиканцами. Об этом рассказал сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
«Маск был удивлен, узнав о наличии законного способа расширить полномочия DOGE. Когда он услышал эту новость, он был настолько счастлив, что начал танцевать», — передает слова Грэма агентство Reuters. На встрече, которая длилась почти два часа, обсуждались возможности возвращения DOGE к системе госналоговых платежей и продление заморозки некоторого финансирования.
Это обсуждение было актуально для политики сокращения госрасходов, важной темы в кампании президента США Дональда Трампа. Хотя, по словам Маска, его ведомству удалось сэкономить 55 миллиардов долларов, эксперты считают, что реальная экономия, скорее всего, окажется менее 10 миллиардов.
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