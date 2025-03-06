Герой России возглавит программу по поддержке участников СВО

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев предложил Герою РФ Владимиру Сайбелю возглавить новое направление народной программы партии по поддержке участников СВО. Встреча с ветераном спецоперации состоялась в Новосибирске.
«По предложению председателя партии Дмитрия Медведева предлагаю вам возглавить новое направление народной программы, которое мы внесли на съезде партии», — приводит слова Якушева пресс-служба «Единой России» на сайте партии. Сайбель принял предложение, а также сообщил о своей недавней работе в комиссии по вопросам ветеранов при президенте РФ, где был избран заместителем ее председателя.
Ветеран СВО уже работает над планом мероприятий на 2025 год. Сайбель стал членом генсовета партии на XXII Съезде «Единой России» в декабре 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.