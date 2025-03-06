В Белоруссии задержали украинца, рвавшегося в Россию

В Белоруссии пограничники задержали украинца, который незаконно пересек латвийско-белорусскую границу и собирался продолжить путь в Россию. Об этом рассказали в Госпогранкомитете республики.
«Полоцкие пограничники в Верхнедвинском районе задержали украинца за нарушение границы из Латвии в Беларусь», — передает сообщение пресс-службы Госпогранкомитета РИА Новости. Нарушитель собирался попасть в Россию для осуществления экстремистской деятельности.
Вместе с ним были задержаны и его сообщники. Установлено, что нарушителю запрещен въезд в Россию и Белоруссию из-за его намерений дестабилизировать ситуацию и создавать экстремистские ячейки. В отношении его пособников возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции, за что им грозит до семи лет тюрьмы, заключили в Госпогранкомитете.
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