В Белоруссии задержали украинца, рвавшегося в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанный собирался создавать в России экстремистские ячейки
Задержанный собирался создавать в России экстремистские ячейки Фото:

В Белоруссии пограничники задержали украинца, который незаконно пересек латвийско-белорусскую границу и собирался продолжить путь в Россию. Об этом рассказали в Госпогранкомитете республики.

«Полоцкие пограничники в Верхнедвинском районе задержали украинца за нарушение границы из Латвии в Беларусь», — передает сообщение пресс-службы Госпогранкомитета РИА Новости. Нарушитель собирался попасть в Россию для осуществления экстремистской деятельности.

Вместе с ним были задержаны и его сообщники. Установлено, что нарушителю запрещен въезд в Россию и Белоруссию из-за его намерений дестабилизировать ситуацию и создавать экстремистские ячейки. В отношении его пособников возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции, за что им грозит до семи лет тюрьмы, заключили в Госпогранкомитете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белоруссии пограничники задержали украинца, который незаконно пересек латвийско-белорусскую границу и собирался продолжить путь в Россию. Об этом рассказали в Госпогранкомитете республики. «Полоцкие пограничники в Верхнедвинском районе задержали украинца за нарушение границы из Латвии в Беларусь», — передает сообщение пресс-службы Госпогранкомитета РИА Новости. Нарушитель собирался попасть в Россию для осуществления экстремистской деятельности. Вместе с ним были задержаны и его сообщники. Установлено, что нарушителю запрещен въезд в Россию и Белоруссию из-за его намерений дестабилизировать ситуацию и создавать экстремистские ячейки. В отношении его пособников возбуждены уголовные дела за организацию незаконной миграции, за что им грозит до семи лет тюрьмы, заключили в Госпогранкомитете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...