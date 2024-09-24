Компания Tikkurila в России сменит имя и логотип

24 сентября 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Краски теперь будут продаваться под брендом Tikkivala Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Финская компания Tikkurila, которая занимается производством лакокрасочной продукции, сменит свое название и логотип. Популярные краски теперь будут продаваться под брендом Tikkivala. Об этом рассказали в самой компании. «Продукция Tikkurila будет производиться и продаваться под новым брендом Tikkivala с первого квартала 2025 года. Ребрендинг послужит стимулом для эффективного операционного управления портфелем в России», — говорится в сообщении. Там же уточнили, что весь ассортимент продукции, выпускаемой на заводах в Санкт-Петербурге останется прежним. Не изменятся и названия популярных красок, а так же их состав. На характеристики товара и его стоимость ребрендинг так же не повлияет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Финская компания Tikkurila, которая занимается производством лакокрасочной продукции, сменит свое название и логотип. Популярные краски теперь будут продаваться под брендом Tikkivala. Об этом рассказали в самой компании. «Продукция Tikkurila будет производиться и продаваться под новым брендом Tikkivala с первого квартала 2025 года. Ребрендинг послужит стимулом для эффективного операционного управления портфелем в России», — говорится в сообщении. Там же уточнили, что весь ассортимент продукции, выпускаемой на заводах в Санкт-Петербурге останется прежним. Не изменятся и названия популярных красок, а так же их состав. На характеристики товара и его стоимость ребрендинг так же не повлияет.