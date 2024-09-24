Компания Tikkurila в России сменит имя и логотип

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Стенограффия. Екатеринбург, краска, покраска, валик, отделка, ремонт
Краски теперь будут продаваться под брендом Tikkivala Фото:

Финская компания Tikkurila, которая занимается производством лакокрасочной продукции, сменит свое название и логотип. Популярные краски теперь будут продаваться под брендом Tikkivala. Об этом рассказали в самой компании.

«Продукция Tikkurila будет производиться и продаваться под новым брендом Tikkivala с первого квартала 2025 года. Ребрендинг послужит стимулом для эффективного операционного управления портфелем в России», — говорится в сообщении. Там же уточнили, что весь ассортимент продукции, выпускаемой на заводах в Санкт-Петербурге останется прежним.

Не изменятся и названия популярных красок, а так же их состав. На характеристики товара и его стоимость ребрендинг так же не повлияет.

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Финская компания Tikkurila, которая занимается производством лакокрасочной продукции, сменит свое название и логотип. Популярные краски теперь будут продаваться под брендом Tikkivala. Об этом рассказали в самой компании. «Продукция Tikkurila будет производиться и продаваться под новым брендом Tikkivala с первого квартала 2025 года. Ребрендинг послужит стимулом для эффективного операционного управления портфелем в России», — говорится в сообщении. Там же уточнили, что весь ассортимент продукции, выпускаемой на заводах в Санкт-Петербурге останется прежним. Не изменятся и названия популярных красок, а так же их состав. На характеристики товара и его стоимость ребрендинг так же не повлияет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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