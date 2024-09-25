Армия и оружие ВС РФ освободили Острое и Григоровку 25 сентября 2024 в 14:12 Размер текста - 17 + ВС РФ освободили два пункта в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ освободили населенные пункты Острое и Григоровка. Оба пункта находятся в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. «Российские военные освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ освободили населенные пункты Острое и Григоровка. Оба пункта находятся в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. «Российские военные освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям