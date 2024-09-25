ВС РФ освободили Острое и Григоровку

ВС РФ освободили два пункта в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили населенные пункты Острое и Григоровка. Оба пункта находятся в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
«Российские военные освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
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