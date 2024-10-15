Shot: ВС РФ подорвали мосты в Курской области

Бойцы ВС РФ подорвали мосты в в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Российские военные подорвали несколько мостов в Суджанском районе Курской области, тем самым нарушив ротацию и логистику ВСУ», — пишет SHOT. Там добавили, что российские солдаты выведи из строя связь и пути сообщения между украинскими подразделениями.
Бойцы ВС РФ на текущий момент ведут контрнаступление в Махновке Суджанского района. Также российская сторона отражает удары ВСУ в районе Любимовки (Курская область).
Ранее Mash сообщил, что российские военнослужащие вышли на окраины Суджи, передает 360.ru. Также бойцы ВС РФ установили контроль над дорогой, соединяющей Суджу со слободой Белая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.