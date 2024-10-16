Транспортная прокуратура взяла на контроль задержу рейса Utair в Сургут

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Рейс Тюмень — Сургут задержали на пять часов
Рейс Тюмень — Сургут задержали на пять часов Фото:

Тюменская транспортная прокуратура взяла на контроль рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Сургут (ХМАО), который задержали на пять часов. Рейс сорвался из-за отсутствия резервного борта, сообщила в своем telegram-канале Уральская транспортная прокуратура.

«В аэропорту „Рощино“ г. Тюмени из-за отсутствия воздушного резервного судна ожидается задержка регулярного рейса 102 по маршруту Тюмень — Сургут ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘. О переносе времени вылета пассажиры предупреждены заблаговременно. Соблюдение прав пассажиров на контроле Тюменской транспортной прокуратуры“, — следует из сообщения.

Самолет должен был отправиться в Сургут 16 октября в 21:30. Но рейс задержали до 17 октября, расчетное время вылета — 02:30 по местному времени.

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Тюменская транспортная прокуратура взяла на контроль рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Сургут (ХМАО), который задержали на пять часов. Рейс сорвался из-за отсутствия резервного борта, сообщила в своем telegram-канале Уральская транспортная прокуратура. «В аэропорту „Рощино“ г. Тюмени из-за отсутствия воздушного резервного судна ожидается задержка регулярного рейса 102 по маршруту Тюмень — Сургут ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘. О переносе времени вылета пассажиры предупреждены заблаговременно. Соблюдение прав пассажиров на контроле Тюменской транспортной прокуратуры“, — следует из сообщения. Самолет должен был отправиться в Сургут 16 октября в 21:30. Но рейс задержали до 17 октября, расчетное время вылета — 02:30 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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