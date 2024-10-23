23 октября 2024

Начальника штаба беспилотных сил ВСУ уволили из-за подозрений в связях с Россией

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В украинской армии сняли с должности главного по БПЛА
В украинской армии сняли с должности главного по БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Начальник штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Роман Гладкий снят с должности по подозрению в связях с Россией. Об этом сообщил штаб-сержант формирования Александр Ярмак.

«Нам поменяли начальника штаба», — передает слова Ярмака издание «Общественное». Согласно публикации, экс-командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Халабуда был назначен новым начальником штаба беспилотных сил.

Представители СБУ уточнили, что перед назначением Гладкого на пост начальника штаба командования Сил беспилотных систем проверка не проводилась, так как текущее законодательство не предусматривает такой процедуры для данной категории должностей. В 2020 году офицер успешно прошел проверку на предоставление допуска к государственной тайне.

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Начальник штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Роман Гладкий снят с должности по подозрению в связях с Россией. Об этом сообщил штаб-сержант формирования Александр Ярмак. «Нам поменяли начальника штаба», — передает слова Ярмака издание «Общественное». Согласно публикации, экс-командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Халабуда был назначен новым начальником штаба беспилотных сил. Представители СБУ уточнили, что перед назначением Гладкого на пост начальника штаба командования Сил беспилотных систем проверка не проводилась, так как текущее законодательство не предусматривает такой процедуры для данной категории должностей. В 2020 году офицер успешно прошел проверку на предоставление допуска к государственной тайне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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