МЧС удалось локализовать пожар на складе удобрений в Подмосковье

Площадь пожара достигала 1300 квадратных метров
Сотрудники МЧС РФ локализовали пожар на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«Сотрудники МЧС локализовали пожар», — передает РИА Новости сообщение министерства. Там добавили, что площадь пожара составила 1300 квадратных метров.
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