МЧС удалось локализовать пожар на складе удобрений в Подмосковье

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Площадь пожара достигала 1300 квадратных метров
Площадь пожара достигала 1300 квадратных метров Фото:

Сотрудники МЧС РФ локализовали пожар на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Сотрудники МЧС локализовали пожар», — передает РИА Новости сообщение министерства. Там добавили, что площадь пожара составила 1300 квадратных метров.

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Сотрудники МЧС РФ локализовали пожар на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. «Сотрудники МЧС локализовали пожар», — передает РИА Новости сообщение министерства. Там добавили, что площадь пожара составила 1300 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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