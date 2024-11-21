На Москву обрушился шторм, падают деревья

В Москве из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду начали падать деревья. Городские службы оперативно приступили к устранению последствий непогоды. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.
«В городе сильный ветер. Зафиксированы порывы до 20 м/с . Есть случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья», — говорится в сообщении. Его приводит «Интерфакс».
Мэрия города призывает жителей и гостей столицы воздержаться от пребывания на улице во время непогоды и проявлять максимальную осторожность. Рекомендуется избегать укрытий под деревьями и не парковать автомобили вблизи них, чтобы минимизировать риски.
С 22 ноября в столицу придет холодный фронт с сильным снегопадом. Также ожидаются 20-30 сантиметров осадков.
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