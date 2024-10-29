Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке шоколада и конфет

30 октября 2024 в 01:17 Размер текста - 17 +

В Минпромторге РФ предложили эксперимент по маркировке шоколада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство промышленности и торговли РФ предложило провести эксперимент по маркировке кондитерских изделий. Эксперимент должен стартовать 15 декабря 2024 года и продлиться до 31 августа 2025 года. Это следует из постановления, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «В рамках эксперимента планируется маркировка таких товаров, как шоколад, конфеты, зефир, пастила, печенье и другие виды сладостей. Это даст возможность выработать оптимальные технические решения для системы маркировки, учитывая опыт, накопленный компаниями-интеграторами и ООО „Оператор-ЦРПТ“ в других товарных группах», — сообщил со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ ТАСС. Добровольный эксперимент будет осуществляться на безвозмездной основе. Как сообщало URA.RU ранее, в России 15 сентября был введен запрет на продажу немаркированной одежды, произведенной или импортированной в страну до 1 апреля 2024 года. С 1 ноября 2023 года компании промаркировали и ввели в оборот более 525 миллионов остатков товаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство промышленности и торговли РФ предложило провести эксперимент по маркировке кондитерских изделий. Эксперимент должен стартовать 15 декабря 2024 года и продлиться до 31 августа 2025 года. Это следует из постановления, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «В рамках эксперимента планируется маркировка таких товаров, как шоколад, конфеты, зефир, пастила, печенье и другие виды сладостей. Это даст возможность выработать оптимальные технические решения для системы маркировки, учитывая опыт, накопленный компаниями-интеграторами и ООО „Оператор-ЦРПТ“ в других товарных группах», — сообщил со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ ТАСС. Добровольный эксперимент будет осуществляться на безвозмездной основе. Как сообщало URA.RU ранее, в России 15 сентября был введен запрет на продажу немаркированной одежды, произведенной или импортированной в страну до 1 апреля 2024 года. С 1 ноября 2023 года компании промаркировали и ввели в оборот более 525 миллионов остатков товаров.